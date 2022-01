Bernardo Gomes de novo na selecção nacional de sub-18

A selecção portuguesa de futebol de sub-18 arrancou hoje mais um estágio que irá colminar com a participação no Torneio de Marbella, onde irá realizar dois particulares, com a Noruega e Roménia, respectivamente.

Para este estágio e particular, o seleccionador nacional, Joaquim Milheiro, chamou 22 jogadores para os trabalhos, tendo-se registado uma alteração na lista dos escolhidos, com a entrada do madeirense Bernardo Gomes (CS Marítimo) para o lugar de Miguel Falé (Sp Braga).

O jovem verde-rubro cumpre assim mais estágio com a selecção portuguesa, tendo agora a forte possibilidade de vir a tornar-se, pela primeira vez, internacional por Portugal.

Foto FPF

Até esta quarta-feira os sub-18 irão realizar vários treinos na cidade do Futebol, para no dia seguinte rumarem a Espanha para defrontarem as selecções da Noruega e da Roménia.

O primeiro particular está marcado para sábado, pelas 15 horas, diante dos noruegueses, enquanto o encontro com a equipa romena acontece, na segunda-feira, dia 7 de Fevereiro.

De referir que os jogos terão lugar no Marbella Football Center.