Nacional regressa aos triunfos na II Liga

O Nacional venceu ontem o FC Porto B, em jogo a contar para a 20.ª jornada da II Liga, regressando assim aos triunfos, depois de dois encontros sem vencer no campeonato.

A jogar em casa os alvinegros viriam a triunfar pela margem mínima (1-0), com o único golo a ser da autoria de Danilovic, à passagem do minuto 29.

Um cruzamento da esquerda do ataque alvinegro com a bola a bater contra a parte exterior do poste, da baliza portistas, para depois sobrar para o centro da área, onde estava Danilovic que rematou certeiro.

Um lance que veio a ser criticado pela equipa adversária que alegou que a bola tinha ultrapassado a linha final, na altura do cruzamento. Certo é que o árbitro validou o golo para os insulares.

De referir que nesta partida a formação portista viiu a jogar com 10 unidades logo depois do minuto 1, com João Mendes a receber o cartão vermelho depois de ter travado, em falta, Marco Matias quando o nacionalista preparava-se para caminhar para a baliza do FC Porto B.

Com este triunfo o conjunto orientado por Rui Borges manteve o quinto posto da classificação, agora com 32 pontos, menos sete que o líder Benfica B, e menos quatro que Casa Pia e Feirense que estão nos restantes lugares do pódio, mas com menos um jogo.

Na próxima ronda, a 21.ª da II Liga o Nacional desloca-se ao reduto do Varzim, numa partida que está agendada para o dia 8 de Fevereiro (terça-feira), pelas 15h30.