Imprensa nacional com destaques para todos os gostos

Bom dia. Com o aproximar do fim da campanha eleitoral e com a pandemia ainda a marcar as nossas vidas, as capas dos jornais de hoje dão grande enfoque não a um tema que marcasse o dia, mas cada um com a sua manchete e notícias mais importantes, criando um colorido e diversidade de notícias de realce. A excepção são os jornais desportivos que destacam o primeiro finalista da Taça da Liga.

No Correio da Manhã:

- "Filho de Pinto da Costa tira craque ao FC Porto. Lucas Veríssimo acabou no Benfica"

- "Benfica-Boavista (1-1): Mãos de Odysseas garantem águias na oitava final"

- "Gastos 82 milhões por dia em Portugal para compra de casas"

- "Negócio bate recorde: 190 mil habitações vendidas com investimento de 30 mil milhões de euros"

- "Tensão na Ucrânia: América ameaça Rússia com sanções"

- "Menina de 7 anos: Sofia precisa de 4 mil Euro para operação"

- "Pandemia. Infeções disparam na região Norte"

- "Educação. Faltam professores para 25 mil alunos"

- "Especial Legislativas 2022: Costa e Rio isolam Ventura"

- "Sporting-Santa Clara: Leão ferido luta pelo título"

No Público:

- "Fundo tem sete milhões para reembolsar viagens canceladas pela pandemia"

- "Crise na Ucrânia: Biden ameaça Putin com sanções diretas, Mácron insiste na diplomacia"

- "Polícia vai investigar: Como 15 festas em Downing Street estão a fazer tremer o Governo de Johnson"

- "Imunologia: Já há um modelo para prever casos de covid-19 prolongada"

- "Ómicron e inflação: FMI revê em baixa previsão de crescimento mundial"

- "Relatório da PGR: Nunca houve tantas denúncias de cibercrimes como em 2021"

- "Naufrágio do Bolama: Filho de vítima à espera de indemnização, 31 anos depois"

- "Legislativas 2022: IL quer governar com Rio, mas não vai "pedir nenhuma pasta"

No Jornal de Notícias:

- "Seca alarma agricultura e agrava qualidade da água"

- "Pais compram equipamentos e pagam reparações das escolas dos filhos"

- "Grande Porto: TGV obriga a nova ponte ferroviária no Douro"

- "Castelo Branco: Espanhóis adquirem maior herdade do país"

- "Inglaterra: Festas de Boris Johnson investigadas pela polícia"

- "Benfica 1-1 Boavista, 3-2 nas grandes penalidades: Odysseas até aos penáltis"

- "Porto: Ex-vereadora acusada por difamar Rui Moreira"

- "Trofa: Sequestrou condutora e foi comprar droga"

- "Partidos respondem sobre fundos europeus"

- "Legislativas: Costa teve banho de multidão, mas Rio já fala em vitória"

No Diário de Notícias:

- "153 detidos: Judiciária abre guerra aos gangues"

- "Pequenos partidos: 52 tentaram, mas só nove conseguiram eleger deputados"

- "Reinventar Portugal: Virgílio Macedo, Bastonário dos ROC: 'Estados sem empresas não geram felicidade nem riqueza'"

- "João Vieira Lopes, presidente da CCP: 'Comércio é menosprezado na proposta do PRR'"

- "Lisboa: PS cumpre abstenção e aprova orçamento de Carlos Moedas"

- "Transportes: Alta Velocidade obriga a nova ponte entre Porto e Gaia"

- "Festa em Downing Street: Polícia à porta de Boris Johnson com relatório prestes a sair"

- "Taça da Liga: Benfica teve de ir ao último penálti para vencer Boavista, mas está na final"

- "Luís Sequeira: O luso-canadiano que conquistou Hollywood pelo seu guarda-roupa"

No Inevitável:

- "Ómicron '2' circula em Portugal. Pode levar a reinfeções, mas não parece mais severa"

- "A Igreja Católica sai do armário"

- "Luís Gomes, cabeça-de-lista do PSD a Faro: 'Faz-me comichão ouvir que o PSD é um partido de Direita'"

- "Tribunal Europeu recebeu 260 ações contra o Estado português"

- "Reino Unido: Polícia investiga as festas de Boris Johnson"

- "Legislativas: Rio ataca Costa, das 'deturpações' à 'iminência de perder'"

- "Taça das Nações Africanas marcada por peripécias e violência"

- "FMI: Previsões de crescimento em baixa para 3,9% este ano"

No Tal&Qual:

- "Inventámos um partido... e toda a gente acreditou!"

No Negócios:

- "TAP com três vezes menos passageiros do que em 2019"

- "Banco Efisa segue para liquidação"

- "Promessas do PS e PSD dão margem a entendimentos"

- "Portugal tem as maiores reservas de gás natural em toda a UE"

- "Casavo abre portas e conta com 100 milhões para investir"

- "'Rally' dos CTT avança?"

- "Trabalho: Salários pagos abaixo do valor mínimo estão a gerar dúvidas"

No A Bola:

- "Benfica-Boavista (1-1): Sorriso amarelo. Só a passagem à final é motivo de celebração para as águias"

- "'Compreendemos a insatisfação dos adeptos', Nélson Veríssimo"

- "Leão de cara nova. Mexidas esperadas em todos os setores"

- "Sporting-Santa Clara: 'Temos de aumentar a nossa agressividade', Rúben Amorim"

- "'Que os meus jogadores se divirtam', Mário Silva"

- "FC Porto. Díaz quer mais que o Tottenham"

No Record:

- "Benfica-Boavista (1-1): Caído do céu"

- "Benfica na final da Allianz Cup após desempate por penáltis"

- "Sporting-Santa Clara: 'Objetivo é vencer a Taça', Amorim e a receita para Leiria"

- "Sporting. UEFA ameaça com exclusão das provas europeias: SAD garante já ter regularizado dívida à Sampdoria"

- "FC Porto. Tottenham leva nega de Luis Díaz"

- "Leixões: Racismo em Matosinhos. Sapara insultado e cuspido pelos adeptos do próprio clube"

- "Dirigentes apoiam nigeriano e prometem agir criminalmente"

E no O Jogo:

- "Benfica-Boavista (1-1): Faltou vergar Odysseas"

- "CAN. Tragédia encerra estádio"

- "FC Porto. Tottenham tenta levar Luis Díaz"

- "Faleceu Maria Amélia Canossa, a musa do dragão"

- "Sporting-Santa Clara: 'Seremos uma equipa muito forte', Amorim"

- "Braga. SAD recusou Abel Ruiz para o Brighton"

- "V. Guimarães. Centrais Maracás e Alexsandro estão no radar"