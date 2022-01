Associação Nacional de Professores reuniu com partidos candidatos às Legislativas

A Secção Regional da Madeira da Associação Nacional de Professores tem vindo a participar numa série de reuniões com os partidos candidatos às eleições legislativas de 30 de Janeiro. O objectivo, segundo Paulo Cortinhas, vice-presidente da ANP Madeira, passou por fazer chegar a voz dos professores sobre os problemas que afectam os sectores.

A associação refere que reuniu com "a maioria dos partidos políticos que apresentaram as candidaturas e que de uma forma geral deu para conhecer as propostas dos mesmo no panorama nacional na área da Educação e que muitas vão ao encontro do que a ANP defende, no entanto, para além de ouvir os propósitos dos vários partidos, a ANP Madeira apresentou algumas das principais preocupações dos professores e educadores em prol da Educação Nacional e que preocupam muito a classe docente e as escolas".

Entre as principais preocupações encontra-se a falta de professores em determinados grupos disciplinares, o actual modelo de Avaliação Docente, a recuperação do tempo de serviço; o actual regime dos concursos nacionais; a abolição das quotas de acesso ao 5.º e 7.º escalão; a diminuição dos alunos por turma; a reorganização dos currículos e alteração dos Quadros de Zona Pedagógicos. "Nestas reuniões tivemos oportunidade de sublinhar que estes problemas têm de ser enfrentados e combatidos prioritariamente", indicou Paulo Cortinhas.

A ANP reforçou junto dos candidatos que irá continuar a debater e apresentar propostas em prol da Educação Regional e Nacional e, acima de tudo, defender os interesses de todos os educadores e professores da Madeira e Porto Santo, bem com a Direção Nacional no panorama nacional. Referiu ainda, junto dos mesmos, que "em caso de eleição as propostas apresentadas não passem de intenções, mas sim de concretizações". Nesse sentido, manifestou que as preocupações ouvidas e refletidas sejam verdadeiramente consideradas nas medidas e planos do próximo Governo.