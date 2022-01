'Dançando com a Diferença' lança conta no Spotify

A 'Dançando com a Diferença' anunciou, esta segunda-feira, o lançamento da sua conta no serviço de streaming de música Spotify, a partir de amanhã, dia 1 de Fevereiro.

Com mais de 20 anos de existência, a companhia irá reunir no seu perfil diferentes conteúdos para o seu público.

Numa primeira fase inaugura a sua conta com a partilha de 'playlists' com bandas sonoras dos espectáculos: 'Passion' (de Ivonice Satie) e 'Menina da Lua' (de Henrique Amoedo e Bárbara Matos), ambos estreados no ano de 2003, e 'BICHOS', de Rui Lopes Graça, estreado em 2016.

“A nossa presença nesta plataforma constitui mais um passo na divulgação do nosso trabalho e na aproximação ao público”, diz Henrique Amoedo, Director Artístico da 'Dançando com a Diferença'.

Para além de dar oportunidade a quem tem vindo a acompanhar-nos de revisitar as bandas sonoras, as músicas e as emoções vividas em cada espetáculo, prevemos a partilha de outros conteúdos criados especificamente para a plataforma como, por exemplo, podcasts com personalidades ligadas ao nosso projecto, playlists com as músicas favoritas dos nossos intérpretes, conversas sobre a história da dança, outros. É um projecto que está no início e que pode nos levar a diferentes caminhos. Pode nos deixar mais próximos daquele que nos conhecem e também pode nos aproximar de novos públicos. Henrique Amoedo

No primeiro semestre de 2022, a 'Dançando com a Diferença' apostará na divulgação, no Spotify, das bandas sonoras emblemáticas de alguns dos seus mais de 30 espectáculos.

O perfil pode ser acedido directamente no Spotify ou através das ligações divulgadas nas páginas da 'Dançando com a Diferença' no Instagram, Facebook e também no website da companhia.