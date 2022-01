PAN fez mal contas dos salários

O PAN emitiu um comunicado esta semana garantindo que os dados económicos de 2021 não deixam dúvidas que a economia a regional assenta nos carunchos e nos subsídios, dando conta que 32% dos contribuintes regionais estão isentos de pagar IRS (um aumento de 7% face a 2020), referindo que mais de 1/3 da população activa da Madeira recebe menos de 710 euros mensais para sobreviver.

Procuramos confirmar se mais de 1/3 da população activa da Madeira recebe menos de 710 euros mensais para sobreviver.

Em primeiro lugar, importa saber quantos são os activos na Região. O número revelado pelo INE não deixa margem para dúvidas: 135 mil.

Em segundo lugar, importa atender ao universo de sujeitos passivos com rendimentos inferiores a 710 euros registados em 2021, através da informação existente na Declaração Mensal de Remunerações.

Como referiu o DIÁRIO no final do ano passado, contabilizam-se 32 mil contribuintes.

Assim sendo, 32 mil contribuintes correspondem a 24% da população activa madeirense. Ou seja, não chegam a um quarto da população e por isso fica bem distante de um 1/3 assumido pelo PAN.

Para que as contas do PAN batessem certas seria necessário que 45 mil madeirenses tivessem rendimentos inferiores a 710 euros, na prática mais 13 mil do que aqueles que efectivamente estão nessa situação actualmente.