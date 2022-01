Tal como aconteceu nas eleições autárquicas, a ilha do Porto Santo conta com sete mesas de voto. As urnas abriram à hora prevista sem qualquer incidente.

As assembleias de voto para as eleições legislativas estão localizadas na Câmara Municipal (1), no edifício da Sociedade de Desenvolvimento (2), Escola do 1º Ciclo do Campo de Baixo (3) e Escola Básica do 1º Ciclo com Pré-Escolar da Camacha (1).

Estão inscritos para as eleições antecipadas deste domingo 5.195 eleitores residentes no Porto Santo.