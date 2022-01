ISAL revela mais oradores da 'Think+ International Conference'

O Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL) organiza, nos próximos dias 3 e 4 de Fevereiro de 2022, a 2.ª edição da Conferência Internacional 'Think+ 2022 International Conference on Tourism, Teaching and Technology: a Comprehensive Approach'. A instituição revelou hoje, dia 31 de Janeiro, mais um conjunto de quatro oradores que completam os painéis temáticos que reúnem doze convidados.

António Jardim Fernandes, vice-presidente da Associação de Promoção da Madeira; Cândida Carvalho, coordenadora do Centro de Estudos de Bioética - Pólo Madeira; Cristina Abreu, investigadora do Business Research Unit (BRU-ISCTE) e docente do ISAL; e Paulo Pereira, presidente da delegação regional da Ordem do Economistas, são os mais recentes oradores confirmados, que completam os vários painéis da programação.

O evento, que irá decorrer no auditório do ISAL será aberto ao público, também terá transmissão on-line através da plataforma Zoom e das redes sociais da organização.

A iniciativa reúne mais de três dezenas de intervenientes, entre 'keynote speakers', moderadores, investigadores e comunidade docente.

António Jardim Fernandes (APM), Cândida Carvalho (CEB), Cristina Abreu (BRU-ISCTE), Cristina Vaz de Almeida (ISPA), Dorita Mendonça (DRT), Eduardo Leite (UMa), Fabrizio Bon Vecchio (IIAC), Jorge Veiga França (ACIF), Manoel Neubarth Trindade (UNISINOS), Paulo Pereira (OE-DRM), Silvio Bitencourt da Silva (UNISINOS) e Vasco Esteves Fraga, ex-Secretário de Estado Adjunto do Ministro dos Transportes e Comunicações são os oradores principais do evento.

O 'THINK+' é um evento sem fins lucrativos, organizado pelo ISAL, em parceria com o Instituto Iberoamericano de Compliance (Brasil), o Centro de Estudos de Bioética e a Ponte Editora, tendo por objectivo a promoção da investigação e reflexão científica sobre as áreas do Conhecimento, Aprendizagens, Tecnologia, Inovação e Competitividade, aplicadas ao Turismo e à Gestão Empresarial.

“Esta conferência pretende ser um fórum aglutinador de pensamento científico, possibilitando o estabelecimento de novas sinergias com instituições de ensino superior, centros de investigação, agentes económicos e profissionais dos diferentes sectores económicos e áreas em estudo”, destaca Sancha de Campanella, vice directora-geral da instituição.

A organização está a cargo dos docentes e investigadores do ISAL, Andreia Carvalho, Diogo Goes, Élvio Camacho, Leonilde Olim e de Fabrizio Bon Vecchio (IIAC) e Luís Sardinha (Ponte Editora), representantes das entidades parceiras.