Catarina Martins assume mau resultado e acredita que PS terá maioria absoluta

A coordenadora do BE, Catarina Martins, assumiu hoje "um dia difícil e um mau resultado" do partido nas eleições legislativas, adiantando que "ao que tudo indica o PS terá uma maioria absoluta".

"É um dia difícil e um mau resultado com que saberemos viver e saberemos responder ao nosso mandato", disse Catarina Martins numa reação aos resultados eleitorais das legislativas de hoje.

Segundo a líder do BE, "ao que tudo indica o PS terá uma maioria absoluta".