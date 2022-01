Nadal derruba Medvedev e conquista 21.º 'major' da carreira

O tenista espanhol Rafael Nadal fez história hoje em Melbourne Park, ao bater o russo Daniil Medvedev e conquistar, pela segunda vez na carreira, o Open da Austrália, o seu 21.º título do Grand Slam da carreira.

Numa longa final disputada em cinco horas e 24 minutos e invadida por um espetador, em protesto pela detenção dos refugiados na Austrália, o esquerdino de Manacor conseguiu dar a volta a um encontro que perdia por dois 'sets' a zero para superar em cinco partidas o moscovita, número dois do 'ranking' ATP, com os parciais de 2-6, 6-7 (5-7), 6-4, 6-4 e 7-5, numa grande demonstração de garra e superação.

No 'set' inaugural, após uma fase de auscultação da estratégia adversária, o antigo líder da hierarquia mundial, mesmo recorrendo a uma variação de jogo muito grande e à pancada de 'slice', sofreu 'breaks' no quinto e sétimo jogos e viu Medvedev, de 25 anos, servir para se colocar facilmente em vantagem no encontro.

Na segunda partida, o espanhol entrou a arriscar mais e conseguiu quebrar o adversário no quarto jogo (3-1). Apesar de ter confirmado a vantagem no seu saque (4-1), o campeão do Open dos Estados Unidos contrapôs com jogadas mais agressivas e fez o contra 'break' (4-3).

Rafael Nadal voltou a colocar-se em vantagem (5-3), novamente com um jogo muito variado, mas o 'set' só foi resolvido no 'tie-break', com o russo a levar a melhor apenas nos últimos pontos do desempate.

Em desvantagem no marcador e obrigado a vencer para se manter em prova, o atual número cinco mundial reagiu da melhor forma e, com grande resistência mental para não ceder à pressão e contrariar o rumo dos acontecimentos, alcançou o 'break' no nono jogo da terceira partida (5-4) para, ao contrário do sucedido no 'set' anterior, servir e adiar a decisão do embate.

Mais solto e assertivo, o maiorquino, de 35 anos, conseguiu passar novamente para a frente no terceiro jogo da quarta partida (2-1), mas Daniil Medvedev, depois de assistido à perna esquerda pelo fisioterapeuta, devolveu o 'break'. Nadal não se retraiu, fez o 3-2 e, mesmo tendo desperdiçado um 'set point' no serviço do adversário, quando o marcador registava 5-4, garantiu a sobrevivência na Rod Laver Arena.

Na hora de todas as decisões, o desequilíbrio entre os dois chegou ao quinto jogo, quando Rafael Nadal conseguiu vergar Medvedev (3-2) e, mesmo tendo o adversário restabelecido a igualdade a 5-5, fez novo 'break' e não abrandou mais o ritmo e a intensidade rumo à conquista da sua segunda vitória em Melbourne, após 2009, e ao recorde de títulos do Grand Slam, superando os 20 troféus do sérvio Novak Djokovic e do suíço Roger Federer.

Graças ao triunfo de hoje, alcançado depois de uma cirurgia ao pé direito no último verão e de ter contraído coronavírus em dezembro, Rafael Nadal torna-se no quarto jogador da história e ganhar os quatro 'majors' pelo menos duas vezes, depois de Djokovic e dos australianos Roy Emerson e Rod Laver.

O novo campeão do Open da Austrália é ainda o terceiro jogador na Era Open a vencer o 'Happy Slam' depois dos 35 anos, igualando os feitos de Federer e Ken Rosewall, em duas ocasiões.