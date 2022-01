Isolamento e eleições entre as principais notícias dos jornais e revistas desta quinta-feira

Bom dia. Estas são as principais notícias desta quinta-feira, que os jornais trazem à estampa. Num dia também em que saem para as bancas as revistas semanais, uma das quais dá destaque às Ilhas Desertas. Comecemos por aí.

Na revista Visão:

- "Metaverso -- NFT -- Criptomoedas: Como vai mudar a nossa vida digital"

- "Legislativas: Os grandes duelos da campanha"

- "Violência doméstica: Histórias de vidas marcadas pelo terror"

- "Dossiê Verde: A natureza preservada das ilhas desertas"

Na revista Sábado:

- "Os fabulosos irmãos Rebelo de Sousa"

- "Escutas apanham visita de Vieira a Ricardo Salgado e CEO do Novo Banco a explicar negócio ruinoso: António Ramalho: 'O Vieira está sempre a queixar-se da Imosteps mas poupou 7 milhões' à 'Boa maneira Ricardina'"

- "Aveiro: Terreno ligado ao irmão de Ribau Esteves passou a valer milhões com alteração do PDM"

- "Reportagem: As histórias de casais que se divorciaram na pandemia"

No Correio da Manhã:

- "Vieira tenta controlar 100% do Benfica: Escutas revelam negócios com 'Rei dos Frangos'"

- "PS à frente mas precisa de parceiros"

- "Sondagem: Indecisos baralham contas eleitorais"

- "Estudo científico: Saiba qual é o cancro que mata mais na sua região"

- "Vizela-FC Porto (1-3): Dragão marca encontro com o Sporting na Taça"

- "Processos: Rui Costa exige rapidez à justiça"

- "Julgamento de homicida: Pede desculpa por matar ex-mulher"

- "Tony Carreira vai a pé a Fátima"

- "Depende dos municípios: Diferença do custo da água chega a 415 Euro/ano"

- "Caso BPP: África do Sul recebe pedido para extraditar João Rendeiro"

- "Pandemia: Portugal regista novo recorde de casos"

No Público:

- "Federação de Futebol mantém em funções dirigentes suspeitos de crimes"

- "Cientistas: Contratos não podem ser prolongados para gozar de parentalidade"

- "Debate Costa vs Rio: 'O experiente' contra 'o honesto': o que os distingue"

- "Saúde: Há 1,1 milhões de utentes sem médico de família"

- "Entrevista: Líder do CDS quer Paulo Portas na campanha"

- "Reestruturação: Ajuda pública à TAP pesa 0,5% do PIB no défice de 2021"

- "Europa: NATO admite que existe um 'risco real' de conflito armado"

No Jornal de Notícias:

- "Preços da energia, peixe e automóveis subiram mais do que o valor da inflação"

- "Conferência JN/DN/TSF: Regionalização não pode ser 'fogacho' eleitoral"

- "Piratas informáticos aproveitam medo da covid para ataques"

- "Guimarães: Três acusados pela morte de Fernando 'Conde'"

- "Porto: El Corte Inglês cede lotes ao Estado para garantir shopping"

- "Monte Real: Furos de água destroem termas e negócios"

- "Rivoli: Artistas da Invicta sobem ao palco na festa dos 90 anos"

- "Taça de Portugal: Viela 1-3 F. C. Porto: Dragão marca duelo com Sporting nas meias-finais"

- "Rui Costa: 'Jamais poderia prejudicar o Benfica"

No Diário de Notícias:

- "Eleições: Costa e Rio disputam carta mais forte para a estabilidade"

- "Novas remodelações: Ex-diretora do SEF inquirida pela IGAI no caso Ihor"

- "Inflação chegou: Fruta e energia, combustíveis, banca e seguros estão mais caros do que em 2019"

- "O 'agora ou nunca' para a regionalização"

- "Portugal 2022: Pedro Penalva, CEO da AON: 'Portugal devia ser uma referência de sustentabilidade na Europa"

- "Pandemia: Portugal à beira do pico com cenário melhor que as previsões mais otimistas"

- "Reformas: TAP avança com fecho da operação de manutenção no Brasil"

- "FC Porto: Sérgio Oliveira em Roma e Corona no Sevilha a custo de saldo"

No Inevitável:

- "Mais de 500 mil portugueses estão isolados em casa"

- "Escassez de mão-de-obra à escala global"

- "Carlos Carreiras acusa PCP de 'primitivismo político' e de imbecilidade ilimitada"

- "Debate: Costa e Rio frente-a-frente: da família socialista ao fantasma da austeridade"

- "Abuso sexual: Juiz recusa arquivar processo contra o príncipe André"

- "Stromae: Entretenimento ou jornalismo?"

No Negócios:

- "Grandes contribuintes mais tempo vigiados pelo Fisco"

- "Sondagem: Indecisos podem baralhar contas das legislativas"

- "REN, Sonae e Altri são as preferidas do CaixaBI"

- "Líder dos cogumelos investe 8,5 milhões em nova fábrica"

- "Retalho: Vendas do Pingo Doce superam barreira dos quatro mil milhões"

- "Obrigações: Portugal opta por dívida mais longa para acautelar o futuro"

No A Bola:

- "'Associarem-me a esquemas é a pior ofensa que me podem fazer', Rui Costa defende-se dos efeitos da operação 'Cartão Vermelho'"

- "Vizela-FC Porto (1-3): Clássico à vista"

- "Sérgio Oliveira é romano, Eustáquio o desejado"

- "Sporting: Plata facilita acordo por Marcus Edwards"

- "Andebol: 'Temos uma equipa solidária', Mário Castro Soares, ex-internacional e atual médio da seleção, antes do arranque do Europeu"

No Record:

- "'Quero lutar pelo título', Rui Costa garante que 'há muito campeonato' a disputar"

- "FC Porto: Eustáquio é alvo: Dragões querem empréstimo do médio do P. Ferreira"

- "Corona no Sevilha por 3 MEuro"

- "Sérgio Oliveira confirmado na Roma"

- "Vizela-FC Porto (1-3): Intervalo fez efeito"

- "Sporting: Rogério Alves de saída"

No O Jogo:

- "FC Porto-Vizela (1-3): Covid exigiu 2.ª dose: Entrada de Fábio Vieira, na segunda parte, e lesões dos atacantes vizelenses facilitaram a Taça aos portistas"

- "Benfica: 'Abdiquei de prémios e ia meter-me em esquemas?', Rui Costa"

- "Liga Bwin lidera em cartões e expulsões"

- "Mercado: Sérgio Oliveira oficial na Roma e Corona a caminho do Sevilha"

- "Rio Ave-Tondela (0-1) História teve de esperar pelo prolongamento"

- "Sporting: V. Guimarães resiste a raide por Edwards"

- "Braga: 'Ser campeão à força seria a morte do clube', Salvador diz que nunca investirá em plantéis de luxo"