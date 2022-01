Estas são as capas dos jornais nacionais desta quarta-feira

Bom dia. Com uma multiplicidade de temas abrangendo várias áreas os jornais nacionais generalistas e especializados colocam as suas edições de hoje, 5 de Janeiro de 2022, nas bancas.

No Correio da Manhã:

- "Governo faz nomeações na função pública"

- "A um mês das eleições renova comissões de serviço de chefias no Estado"

- "Mulher abandona Rendeiro na cadeia. Maria de Jesus não telefonou a banqueiro durante o Natal"

- "Suspeitas no sorteio abrem guerra na justiça"

- "Algoritmo: Magistrados desconfiam de método para afastar Carlos Alexandre"

- "Maria João fez 70 anos: Ministério não deixa médica trabalhar de graça"

- "Pandemia: Quatro dias para vacinar professores"

- "5 capitais de distrito baixam: Nove câmaras têm taxa máxima de IMI"

- "Proposta de Moedas: Idosos de Lisboa com plano de saúde"

- "Detido na Grécia: Semedo pressiona para jogar no FC Porto"

- "Covid nos canarinhos: Dragões resistem a adiar jogo com o Estoril"

- "Benfica: Gedson e Ferro com última oportunidade"

No Público:

- "Descida da idade da reforma agrava cenário de falta de professores"

- "Pecuária: Preços baixos na distribuição ameaça viabilidade do setor leiteiro"

- "Especialistas esperam que reunião do Infarmed produza regras simplificadas e comunicação clara"

- "Legislativas 2022: CIP e CGTP de acordo: semana de quatro dias não é prioridade"

- "Entrevista: 'Touradas têm de deixar de usar objetos perfurantes', Laurentina Pedroso, provedora do animal"

- "África do Sul: Privados capturaram o Estado no tempo de Zuma"

- "Austrália: Djokovic vai ao Open sem estar vacinado e a exceção foi mal recebida"

- "Biologia: Baleias-de-bryde avistadas pela primeira vez na costa do Algarve"

- "Causa Própria: Nova série da RTP mostra uma pequena cidade transformada num 'lugar cheio de nervos'"

No Diário de Notícias:

- "Portugal ganhou 109 mil residentes estrangeiros num ano"

- "Filhas da Quota': 30 anos para haver mulheres em lugares elegíveis"

- "Legislativas: Jerónimo admite convergências, Costa recusa. Pena perpétua deixa Rio debaixo de fogo"

- "Orçamento: Estado vai precisar de muito mais financiamento externo do que Leão previa há um mês"

- "Infarmed: Como a pandemia mudou: Casos sobem a pique, mas são muito menos graves"

- "Descendência: O dilema da família imperial japonesa à beira da extinção"

- "Etapa vencida: Joaquim Rodrigues Jr faz história no Dakar"

- "Portugal 2022, Alexandre Fonseca [CEO da Altice Portugal]: 'Iliteracia digital é grave para a competitividade do país'"

No Jornal de Notícias:

- "Cada vez mais adolescentes tiram a carta de motociclo"

- "Médicos pedem antecipação da segunda dose nas crianças"

- "Piratas destruíram arquivos digitais da SIC e do 'Expresso'"

- "Legislativas: Rio e Costa aquecem campanha com Ventura no epicentro"

- "Vila do Conde: Condutor em fuga à GNR mata jovem"

- "Bragança: Municípios com transportes a metade do preço"

- "Pessoas: Sete anos depois São José Lapa regressa às novelas"

- "Joaquim Rodrigues vence terceira etapa do Dakar"

- "Liga: Estoril e Porto sem acordo para adiar jogo"

- "Ovar: Futebolistas brasileiros atacados em casa"

No Inevitável:

- "O nuclear pode ser a solução contra alterações climáticas?"

- "Ómicron ainda não atingiu o pico. Três visões sobre como lidar com recorde de contágios em janeiro"

- "Legislativas: PS e PSD trocam acusações graves"

- "Fenprof acredita que reabrir escolas será mais pacífico este período"

- "TAP: Governo diz que alienações não serão 'nem a saldo nem à pressa'"

- "EUA quebram barreira de um milhão de infetados em 24 horas"

- "Legislativas: Governo duplica mesas de voto antecipado em mobilidade"

- "Camus e a dignidade da rebelião do homem contra a sua condição"

No Tal&Qual:

- "Proença de Carvalho. Justiça quer saber a origem de 11 milhões"

- "Fernando Negrão 'O troca-tintas'"

- "Compras em Espanha: Não nos safamos nem com os caramelos"

No Negócios:

- "Pensões de 1.000 euros sofrem perda de 9% do poder de compra"

- "'Stablecoins' na mira dos reguladores mundiais"

- "IMI vai baixar em 39 câmaras"

- "Aviação: Em que falham ainda as regras para os drones?"

- "Clara Raposo: Dia de Rainhas: 14 ideias para pensar a economia e a sociedade"

- "Mercedes chama milhares de carros à oficina"

- "Novo salário mínimo custa mil euros/mês às empresas"

No O Jogo:

- "'Fábio? A seleção deve estar atenta', Jorge Andrade não está surpreendido com o central do FC Porto que coloca no radar de Fernando Santos"

- "Taremi finalista no prémio Puskas"

- "Dakar: J-Rod dedicou vitória a Speedy"

- "Leão não fura teto por central"

- "Benfica. João Mário espremido como nunca"

- "Estoril: Adiamento sem acordo"

No A Bola:

- "Portugal tem novo rei do deserto. Joaquim Rodrigues vence 3.ª etapa do Dakar em motos"

- "FC Porto. Fábio Silva mete dragões em tribunal por dívida de Euro253 mil"

- "Sporting. Gonçalo Inácio, outra vez infetado, falha jogo nos Açores"

- "Benfica. Svilar positivo ao covid-19 no primeiro treino do ano de Nélson Veríssimo"

E no Record:

- "Benfica. Nova energia: Treinos de Veríssimo são mais intensos e agradam ao plantel"

- "Benfica: 5 casos de covid na equipa B"

- "Sporting. Gonçalo Inácio positivo"

- "Sem acordo com Estoril e Liga: Dragões rejeitam adiamento"

- "Rúben Semedo em mais uma confusão: Alegada detenção por violência doméstica"

- "SP Braga. Raul Silva, Piazon e Chiquinho dispensados"

- "Jogadores escapam a agressões: Pânico em Ovar"

- "Dakar: Joaquim Rodrigues JR. vence 3.ª etapa"