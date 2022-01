Leia aqui as principais títulos dos jornais nacionais

Bom dia. Estas são as principais notícias que trazem à primeira página os jornais nacionais, diários e semanários, generalistas e especializados, nesta sexta-feira, 7 de Janeiro de 2022.

No semanário Expresso:

- "PS quer Estado a apoiar subida de salários no privado"

- "'Quero voltar a jogar no Benfica... se me quiserem lá', R. A. P. [Ricardo Araújo Pereira] entrevista Bernardo Silva"

- "Quem são e o que move 'hackers' que atacaram o grupo Impresa"

- "Editorial: Expresso 49 anos"

- "4 milhões sem acesso a médico de família"

- "Juiz Carlos Alexandre perde poder e salário"

- "Trump prepara regresso um ano após invasão do Capitólio"

- "Terceira dose da vacina contra a covid-19 afasta restrições"

- "Milionários estão a investir fortunas para viver mais anos"

- "Marcelo Rebelo de Sousa receia que PRR passe por três governos"

- "Inquérito contra juiz negacionista"

- "Teletrabalho ainda obrigatório"

- "Discotecas e bares reabrem dia 14"

- "Temperaturas muito elevadas"

No Jornal de Notícias:

- "Supremo manda repetir concurso na Função Pública 12 anos depois"

- "Vacinação. Só seis crianças em 96 mil tiveram reações adversas"

- "FC Porto: Conceição tenta segurar Díaz e Roma quer Sérgio"

- "Benfica: Vladochimos é o sexto caso de covid no plantel das águias"

- "Braga: Carvalhal recusa proposta do Atlético Mineiro"

- "Porto. Novo polo tecnológico acolhe 2600 empregos"

- "Agricultura. Terrenos pequenos dominam Bolsa de Terras"

- "Águeda: Família culpa hospital por morte de jovem que tinha ido às urgências"

- "Póvoa de Varzim. Viúva e filha perdem a vida após despiste em estrada francesa"

- "Burla. Cuidadora desvia 700 mil euros de idosa demente"

No Correio da Manhã:

- "Revelações do 'Cartão Vermelho': Benfica paga ama e colégio de filho de gestor"

- "Justiça escrutina 55 contratos da SAD. Veja os nomes"

- "Diretores do Novo Banco na teia de Vieira"

- "Encarnados também pagaram casamento de filha de Domingos Soares de Oliveira"

- "Rapaz de 18 anos assassinado em Almada"

- "Dose de reforço da vacina livra cidadãos dos testes"

- "Pandemia: Escolas reabrem segunda-feira. Casos já não isolam turmas"

- "Eleições: Pressão para voto presencial de confinados"

- "Hospital de Águeda: Jovem de 20 anos morre 2 horas após a alta"

- "Pedro Choy: Terapeuta promete cura para homossexuais"

- "Santa Clara-Sporting: Leão tenta recorde sem Rúben nos Açores"

No Público:

- "Covid-19: Novas regras de isolamento aliviam pressão sobre economia"

- "Governo ainda não tem respostas para voto dos confinados e quer ouvir partidos"

- "Consumo de drogas baixou durante a pandemia, sobretudo entre os jovens"

- "Jorge Lacão: 'PS não deve criar obstáculos à governação" de PSD minoritário'"

- "Até 2050: Casos de demência em Portugal podem aumentar 75%"

- "Damon Galgut: A história de uma promessa de pós-Apartheid que não se cumpriu"

- "Peter Bogdanovich: Morreu o realizador, ator e cinéfilo por excelência"

No Diário de Notícias:

- "Comboio volta a derrapar: Obras nas linhas adiadas para o fim de 2023"

- "Entrevista DN [e] TSF, Porta-voz da CNE, João Tiago Machado: 'Votar é muito mais seguro do que ir ao multibanco'"

- "Escola reabre, teletrabalho mantém-se: Pneumologista Robalo Cordeiro elogia medidas, mas é 'preciso reforçar proteção às crianças'"

- "Portugal 2022, António Sousa Pereira, 'há que acelerar projetos de investigação e inovação'"

- "Debate PS vs Chega: Costa ataca Ventura com vacina e impostos"

- "Apoios: João Leão dá 1,5 milhões à Segurança Social para gastos covid"

- "Opinião: Eurico Brilhante Dias e o poder de Portugal a atrair investimento"

- "Ténis: Djokovic aguarda deportação em 'gaiola' australiana"

No Inevitável:

- "A fabulosa vida de Lourdes Graça: 'a minha força de vontade fez-me vencer'"

- "3,5 milhões de portugueses infetados até ao final de março"

- "Pedigree vs rafeiros: Qual é o fascínio pelos cães de raça pura"

- "CNE afirma que ninguém pode ser impedido de votar"

- "Alojamento local: Natal e ano novo com 40% das reservas canceladas"

- "'Detenção' de Djokovic pode provocar incidente diplomático"

No Negócios:

- "Aviação em Portugal perde 1,5 mil milhões"

- "Entrevista a Daniele Dell'Erba: Falta de mão de obra vai acelerar o processo de automatização'"

- "Como viverão os centenários do futuro"

- "Que caminhos vão seguir os mercados"

- "Fisco atrasa e não publica informações vinculativas"

- "Governo estende teletrabalho e limita baixa por isolamento"

- "Jogo: Pandemia tira 173 milhões às receitas dos casinos"

- "Crise. China continua a apertar o cerco ao imobiliário e à tecnologia"

No O Jornal Económico:

- "Amorim e Vanguard separam negócios na Comporta"

- "FdR impede venda de malparado do Grupo Lena com desconto de 95%"

- "Groundforce na mira da empresa de 'handling' da Qatar Airways"

- "Estudo. Preço dos combustíveis mais sensíveis a subidas internacionais do que descidas"

- "União Europeia: Novo ministro das Finanças alemão abre a porta ao alívio das regras da estabilidade"

- "Saúde: Farmacêutica Theramex com subida de 300% nos custos devido à crise nos contentores"

- "Aviação: Montepio ataca TAP SA por elaborar plano de insolvência da Groundforce"

- "Entrevista: 'Risco de elevada inflação em Portugal em 2022 é ainda relativamente moderado', Rui Bernardes Serra, economista-chefe do Banco Montepio"

- "Entrevista. 'Em Portugal não há uma estratégia coordenada com a internacionalização', Nuno Carvalho, deputado do PSD"

- "Cibersegurança: Doze empresas de media em Portugal foram alvo de ataques de 'hackers' no ano passado"

- "Pandemia. Governo levanta restrições a quem tiver terceira dose da vacina e estende teletrabalho"

No NOVO:

- "Marcelo puxa por Nuno. Se Rui Rio ganhar as eleições, o Presidente da República quer que o provável sucessor de António Costa no PS aprove os dois primeiros Orçamentos do Estado do PSD. Pedro Nuno Santos pode estar disposto a fazê-lo para que o país não fique mais tempo a duodécimos e de crise em crise"

- "Cultura critica falta de visão do Governo: 243 milhões da bazuca ficam todos nas mãos do Estado"

- "Joana Amaral Dias reforça equipa de colunistas do NOVO: 'Os políticos vão nus'"

- "Há crianças portuguesas viciadas em pornografia aos 11 anos"

- "Entrevista. Luís Campos Ferreira: 'Luís Montenegro é um Ferrari ao dispor de Rui Rio'"

- "Eleições: 'Quem está mais preparado para os debates televisivos das Legislativas?"

No A Bola:

- "Benfica abre guerra a Vieira: Clube rejeita administrador proposto por José António dos Santos para a SAD"

- "Santa Clara-Sporting: A espinha dorsal de Amorim"

- "FC Porto: Fórmula 70+10"

- "'Não há fantasma Jesus', Paulo Sousa partiu ontem para o Rio de Janeiro para assumir o Flamengo"

No Record:

- "'Pago tudo com o cartão do Benfica', Escutas apanham Luís Filipe Vieira a usar dinheiro do clube"

- "Benfica. Vladochimos infetado"

- "'Rei dos Frangos' travado: AG da SAD suspensa para bloquear entrada de administrador"

- "FC Porto: SAD quer segurar Díaz"

- "Santa Clara-Sporting: Amorim em direto"

- "SP Braga: Carvalhal rejeita Atlético Mineiro"

E no O Jogo:

- "Portas que se abrem: Razia nas laterais do FC Porto cria oportunidades para seis jogadores"

- "Benfica: As tramas de Vieira"

- "Santa Clara-Sporting: E vão 12 jogos sempre a mudar"

- "Braga: SAD discute renovação de Matheus"

- "V. Guimarães: Estupiñán dá a vaga a Bruno Duarte"