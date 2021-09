Saiba aqui que notícias marcam a agenda de hoje

Os trabalhadores da refinaria da Galp, em Matosinhos, manifestam-se hoje em frente à câmara municipal contra o "desrespeito e cinismo" das declarações do secretário-geral do PS, António Costa, sobre o encerramento deste complexo petroquímico, em abril.

"António Costa mente descaradamente, os trabalhadores não aceitam e marcam um protesto", lê-se na convocatória da manifestação, agendada para as 11:30, do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Norte (Site-Norte)

No passado domingo, durante uma ação de campanha para as eleições autárquicas, em Matosinhos, António Costa, na qualidade de secretário-geral do PS, afirmou que "era difícil imaginar tanto disparate, tanta asneira, tanta insensibilidade" como a Galp demonstrou no encerramento da refinaria de Matosinhos, prometendo uma "lição exemplar" à empresa.

Estas declarações do líder socialista mereceram críticas por parte de toda a oposição, dos sindicatos e da Comissão de Trabalhadores da Petrogal.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

A nona edição do festival de fado Santa Casa Alfama, em Lisboa, realiza-se hoje e no sábado, e homenageia Carlos do Carmo, fadista que morreu no passado dia 01 de janeiro.

Fábia Rebordão, Buba Espinho e Luís Trigueiro são nomes para o palco Santa Casa Alfama, o principal do festival, assim como o jovem fadista Miguel Moura. Fernando Jorge, Jaime Dias, Pedro Galveias, Vitor Miranda, Conceição Ribeiro e Nelson Lemos atuam no palco Santa Maria Maior, numa programação que abrange ainda Sónia Santos e Bruno Igrejas, Ana Marta e Luís Capão. Para o palco Amália, estão anunciados nomes como os de Natalino de Jesus, Maura Airez e Tiago Correia, enquanto Artur Batalha atua no Centro Cultural Magalhães de Lima.

Outros nomes para o festival são António Pinto Bastos e Teresa Tapadas, Gonçalo Salgueiro e Ana Sofia Varela, José Geadas e Tânia Oleiro, Mia Moura, Carla Cortez e António Laranjeira, Rita Guerra, a guitarrista Marta Pereira da Costa, Maria João Quadros e Silvino Sardo, Lino Ramos e Ivone Dias, Rodrigo Figueira, Beatriz Mamede e Rodrigo Monteiro, Maria Passarinho, Tiago Conceição e Bruna Duarte, Alexandra, Jorge Fernando, Tozé Brito, André Dias e José Gonçalez.

O terminal de cruzeiros de Lisboa acolhe uma exposição sobre Carlos do Carmo, em parceria com o Museu do Fado, e exibirá na fachada um espetáculo de 'videomapping' sobre o criador de "Canoas do Tejo".

A homenagem ao cantor de "Os Putos" passa ainda pela inclusão de um tema do seu repertório, nas atuações de todos os fadistas. No último dia, um espetáculo dedicado a Carlos do Carmo mobilizará fadistas como Camané, Gil do Carmo, Maria da Fé, Marco Rodrigues, Paulo de Carvalho, Ricardo Ribeiro e Sara Correia.

As Jornadas Europeias do Património (JEP) decorrem entre hoje e 03 de outubro, com cerca de 900 atividades presenciais e 'online' previstas em 150 concelhos do país, na maioria gratuitas, sob o signo dos valores da diversidade e da inclusão.

Durante este período da programação estão previstas 320 visitas guiadas e livres, 40 espetáculos, 100 exposições, 80 'workshops' e 50 conferências em museus, monumentos, palácios e outros espaços patrimoniais de todo o país, públicos e privados, numa iniciativa europeia que em Portugal é coordenada pela Direção-Geral do Património Cultural (DGPC).

Sob o tema "Património Inclusivo e Diversificado", as JEP regressam depois de um ano marcado pela pandemia covid-19, e "celebram também a reabertura de sítios históricos, criando oportunidades de reencontro e de partilha de experiências", segundo a DGPC.

DESPORTO

A seleção portuguesa de futsal defronta a congénere da Sérvia, em jogo dos oitavos de final do Mundial da modalidade, na Lituânia.

Vencedores do Grupo C, com sete pontos conquistados, resultantes de duas vitórias frente a Tailândia (4-1) e Ilhas Salomão (7-0) e um empate com Marrocos (3-3), os campeões europeus encaram o terceiro classificado do Grupo F no arranque da fase a eliminar.

As duas equipas já se defrontaram oito vezes na última década e o saldo é bastante favorável à equipa das 'quinas', com sete triunfos e um desaire (1-3), ocorrido no Europeu em 2016, onde a Sérvia jogou em casa.

O encontro disputa-se às 20:00 (18:00 em Lisboa), na Zalgirio Arena, em Kaunas. O vencedor joga, nos 'quartos', com Espanha ou República Checa, que se defrontam à mesma hora, na capital Vilnius.

FC Porto e Sporting, segundo e terceiro classificados, respetivamente, procuram reduzir provisoriamente a diferença pontual para o líder Benfica, no arranque da sétima jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Em vésperas dos compromissos na Liga dos Campeões, agendados para terça-feira, 'dragões' e 'leões', ambos com 14 pontos - menos quatro do que os 'encarnados' -, tentam a segunda vitória seguida no campeonato, de forma a pressionar o conjunto da Luz, que no sábado joga no reduto do Vitória de Guimarães.

Poucos dias depois de ter vencido na casa do Estoril-Praia (1-0) e antes da visita ao Borussia Dortmund, o campeão Sporting recebe, a partir das 19:00, o Marítimo, formação que ocupa o 11.º posto, com seis pontos, e que não vence há quatro partidas.

Já o FC Porto, que na terça-feira vai receber o Liverpool, também procura o segundo triunfo consecutivo na I Liga, na sequência da goleada caseira sobre o Moreirense (5-0), visitando o Gil Vicente (sétimo), às 21:15.

ECONOMIA

O julgamento relativo ao despedimento coletivo de 21 trabalhadores da Efacec, em agosto de 2018, arranca hoje de manhã no Juízo do Trabalho de Matosinhos.

Em comunicado, o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Norte (Site-Norte) recorda tratar-se de "um despedimento coletivo ocorrido em agosto de 2018 e que abrangeu 21 trabalhadores com dezenas de anos de antiguidade, numa altura em que a administração da empresa dizia que estava a crescer".

"Tratou-se de um despedimento apoiado em motivos falsos, inexistentes, fúteis, desprovidos de qualquer nexo causal, e que, de certa forma, tem na sua génese motivações políticas, e, por isso, os trabalhadores recorreram ao tribunal, no sentido de verem repostos os seus direitos, pedindo que condene a Efacec a reintegrá-los na empresa, no seu posto de trabalho", sustenta o sindicato.

Relembrando que "a Efacec foi nacionalizada e pertence, neste momento, ao setor empresarial do Estado", o Site-Norte considera "vergonhoso que o Estado e, nomeadamente, o Governo PS não ponha cobro a este despedimento coletivo".

"Na altura crucial que a Efacec atravessa, é absolutamente fundamental que conte com a experiência e 'know-how' dos seus quadros intermédios, que estão disponíveis para prestar o seu trabalho e ajudar na recuperação desta empresa histórica e estratégica para o país", argumenta.

O prazo para os contribuintes com atividade aberta validarem, no Portal das Finanças ou na aplicação, as faturas elegíveis ao programa IVAucher termina hoje e o saldo pode ser utilizado a partir de outubro.

"Os contribuintes com rendimentos de categoria B de IRS, ou seja, com atividade aberta, devem classificar as suas faturas até 24 de setembro", anunciou o Ministério das Finanças.

Conforme ressalvou, no caso dos sujeitos passivos com atividade aberta, as faturas relativas a consumos feitos entre 01 de junho e 31 de agosto, em serviços de alojamento cultura e restauração, só vão ser elegíveis após a "classificação da natureza dos consumos como não afetos à atividade profissional".

As faturas podem ser classificadas no Portal das Finanças no na aplicação e-fatura.

LUSOFONIA

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) reúnem-se hoje, em Nova Iorque, num Conselho de Ministros informal, que decorre à margem da 76.ª sessão ordinária da Assembleia Geral das Nações Unidas.

Esta é o primeira reunião entre os chefes da diplomacia dos nove Estados-membros da CPLP, após a Cimeira de Chefes de Estado e de Governo, que se realizou a 17 de julho em Luanda, e na qual Angola assumiu a presidência rotativa da comunidade.

Os pontos da agenda ainda não foram divulgados, mas é natural que haja um seguimento dos assuntos tratados na cimeira de Luanda, na qual os chefes de Estado e de Governo acordaram e comprometeram-se a reforçar a parceria na área do comércio e do investimento entre os países lusófonos para promover a recuperação económica pós-pandemia de covid-19, abrindo caminho a um novo pilar da CPLP, o económico.

O Acordo para a Mobilidade, outro dossier importante aprovado na cimeira, já foi ratificado por Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, e falta apenas ser ratificado por um terceiro país para poder entrar em vigor.

Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste são os nove Estados-membros da CPLP.

POLÍTICA

No último dia de campanha para as eleições autárquicas, os líderes partidários estão hoje um pouco por todo o país, em autarquias-chave que querem reconquistar, manter ou nas quais esperam eleger representantes.

O secretário-geral do PS, António Costa, começa o dia com um almoço-comício em Odivelas, seguido de uma descida do Chiado, em Lisboa, com o atual presidente e recandidato à autarquia Fernando Medina, câmara que o PS quer manter.

Rui Rio, num final de campanha pouco tradicional, termina a 'corrida' eleitoral nos Açores, região escolhida para o encerramento da campanha nacional do partido devido à conquista social-democrata sobre o PS nas eleições regionais de 2019.

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, começa o dia juntando-se a um protesto dos trabalhadores da refinaria Galp em frente à Câmara Municipal de Matosinhos, um dos temas 'quentes' da campanha depois de o primeiro-ministro ter dito que a empresa merecia uma "lição exemplar".

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, faz a sua última aposta em Setúbal, Moita e Almada -- ex-bastião que os comunistas querem reconquistar aos socialistas. Jerónimo vai a Lisboa para mais um comício na Voz do Operário, mas volta para Setúbal, já para os discursos finais.

Francisco Rodrigues dos Santos, presidente do CDS-PP, tem marcadas arruadas na Pampilhosa da Serra e em Oliveira do Hospital (distrito de Coimbra) -- autarquia onde é candidato à Assembleia Municipal e onde fará o seu comício de encerramento.

A porta-voz do PAN, Inês de Sousa Real, estará no Porto e em Braga antes de participar na greve climática estudantil.

O líder do Chega, André Ventura, arranca o último dia de campanha na Lourinhã e em Mafra para duas arruadas, seguidas de um comício, à tarde, em Almada. Já em Lisboa, Ventura descerá o Chiado até ao Largo do Município e finaliza a agenda com um jantar comício no Pátio da Galé.

João Cotrim Figueiredo, da Iniciativa Liberal, passará o dia por Cascais, com uma arruada e um "mini comício" e segue viagem para Sintra onde terá nova arruada e almoço.

SOCIEDADE

O movimento ambientalista Fridays for Future convocou para hoje uma nova greve climática estudantil com agenda alargada a outros problemas sociais, com mais de 1.500 ações em vários pontos do mundo, incluindo protestos em 14 localidades portuguesas.

Albufeira, Aveiro, Braga, Caldas da Rainha, Coimbra, Faro, Funchal, Guimarães, Lisboa, Mafra, Porto, Santarém, Sines e Viseu são as localidades portuguesas para as quais estão marcadas manifestações que reclamam "planos concretos" contra a crise climática, que o movimento equipara a "outras crises socioeconómicas como o racismo, o sexismo, a discriminação de deficientes e desigualdade de classe" e que relaciona com os problemas ambientais.

A ativista sueca Greta Thunberg, que impulsionou o movimento em 2018 ao faltar durante várias semanas às aulas para protestar contra a falta de ação climática em frente ao parlamento sueco, participará na manifestação marcada para esta manhã em Berlim.

No manifesto internacional criado para sustentar a greve, o movimento culpa "a elite do Norte Global" pela "destruição das terras dos 'Povos e Áreas Mais Afetados' através do colonialismo, imperialismo, injustiças sistémicas e ganância cruel que acabou por causar o aquecimento do planeta".

Entre as medidas reclamadas pelo Fridays for Future estão "reparações climáticas antirracistas", o cancelamento de dívidas decorrentes de fenómenos climáticos extremos e "fundos de adaptação" que sirvam as comunidades.