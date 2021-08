Espada descarregada em ano pandémico supera capturas registadas em 2019

Segundos os dados da Secretaria Regional de Mar e Pescas, o peixe-espada descarregado nas lotas da Região em 2020, ano pandémico, corresponde a 45% de todas as espécies capturadas e a 7,4 milhões de euros do total de volume de vendas (cerca de 14 milhões de euros).

A nota emitida dá conta que o ano de 2019 foi “o melhor dos últimos 12 anos”, em termos de volume de pescado descarregado e valor comercial, ultrapassando os 22 milhões de euros. Neste mesmo ano, o peixe-espada preto rendeu 7,5 milhões de euros e correspondeu a 34% do total das capturas.

Já em 2018, “um ano bom” para a pesca regional, o volume de facturação esteve na ordem dos 18 milhões de euros. Destes, 8,1 milhões de euros corresponde ao peixe-espada preto e a 45% do pescado capturado.

Com o ano de 2021 em curso, e a pandemia ainda presente, o volume de pescado capturado até meados de Julho rondou os 9,1 milhões de euros, 2 milhões dos quais relacionados com o peixe-espada, ou seja, 22% do total das capturas.

Os resultados destes quatro anos, com excepção para 2021, permitem concluir que em relação ao peixe-espada as capturas mantiveram-se altas em 2018, 2019 e 2020. Sendo que no primeiro ano da pandemia de covid-19, em 2020, o volume de peixe-espada descarregado foi de 45% do total das espécies, superior em 10 pontos percentuais ao “melhor ano dos últimos 12 anos”, ou seja, 2019, que registou 34%.

Para fazer face à pandemia, a estratégia do Governo Regional para o sector das pescas, através da secretaria regional de Mar e Pescas, teve por base "garantir o abastecimento de peixe à população e, mesmo tempo, evitar excessos de captura e consequente ruptura nos sistemas de frio para garantir qualidade e segurança alimentar", descreve a secretaria.

“O Governo e os pescadores estabeleceram formas articuladas para irem ao mar e isso, de certa forma, permitiu-nos que não ficássemos numa situação de excesso de peixe”, refere o secretário regional de Mar e Pescas, Teófilo Cunha, na leitura que faz dos números apresentados.