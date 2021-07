Número de dormidas na Madeira geradas pelo mercado nacional em Junho superou valores de 2019

Os primeiros dados para o sector de alojamento turístico da Região, referentes ao mês de Junho de 2021, mostram que deverão ter dado entrada nos estabelecimentos regionais 71,6 mil hóspedes, que originaram 366,4 mil dormidas, o que corresponde a variações homólogas muito expressivas de +1.027,5% e de +1.749,2%, respectivamente. Na informação hoje divulgada, a Direcção Regional de Estatística da Madeira realça o facto de "em Junho de 2020, com as restrições inerentes à pandemia COVID-19, a actividade turística registar apenas 6 347 hóspedes entrados e cerca de 19,8 mil dormidas."

"Contudo, se se comparar junho de 2021 com junho de 2019, as quebras ainda são evidentes, com o número de hóspedes entrados a cair 46,0% e as dormidas, 52,4%. De realçar contudo que o valor das dormidas de Junho de 2021 é o mais elevado desde o início da pandemia."

A DREM refere ainda que, no primeiro semestre do corrente ano, o sector do alojamento turístico na RAM, registou 965,6 mil dormidas (-34,4% do que em igual período de 2020).

"Na Região, as dormidas de residentes em Portugal terão aumentado 693,6% relativamente ao mês homólogo, atingindo as 141,1 mil e representando 38,5% do total, enquanto as de residentes no estrangeiro terão crescido 10 997,0% relativamente a Junho de 2020, situando-se em 225,3 mil. Note-se que face a Junho de 2019, a variação nas dormidas produzidas por residentes em Portugal foi de +21,1%, enquanto no caso dos residentes no estrangeiro fixou-se nos -65,5%. Os hóspedes entrados com residência no País terão sido de 35,6 mil, valor muito próximo dos residentes no estrangeiro que foram 35,9 mil."

Fonte DREM

Ainda de acordo com os dados divulgados hoje pela DREM, na Região, os principais mercados emissores de não residentes registaram uma forte recuperação em termos de dormidas relativamente ao mês anterior (+52,9%). O mercado do Reino Unido foi o que registou mais dormidas, contabilizando no respetivo mês, 44,0 milhares, seguido da Alemanha com 35,0 milhares e da França com 25,3 mil.