Produção de ovos, abate de gado e pesca descarregada cresceram na Madeira na primeira metade do ano

Entre Janeiro e Junho do corrente ano, de acordo com a informação recolhida pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM) junto dos aviários industriais da Região, a produção de ovos aumentou 13,4% relativamente ao primeiro semestre de 2020, rondando os 10,9 milhões de unidades. No mesmo período, refere a DREM, o abate de frango diminuiu 20,5% face aos primeiros seis meses do ano anterior, totalizando 1 455,6 toneladas.

Por sua vez, segundo dados fornecidos pelo Centro de Abate da Região Autónoma da Madeira (CARAM), o gado abatido atingiu as 411,7 toneladas (+3,0% em termos homólogos).

No que se refere à pesca, a informação recolhida junto da Direcção Regional de Pescas para o 1.º semestre de 2021, mostra que "este período caraterizou-se por um aumento em termos homólogos, tanto nas quantidades capturadas de pescado (+25,2%, cifrando-se o total dos primeiros seis meses deste ano em cerca de 3 207,4 toneladas) como no valor de primeira venda (+12,6%, sendo o total semestral de 8,6 milhões de euros)."

De acordo com a DREM, "foram os aumentos nas capturas de atum e similares que em grande medida determinaram os números globais para o período em referência. Com efeito, em termos homólogos, a quantidade capturada de atum e similares e o valor de primeira venda cresceram 66,2% e 39,7%, respectivamente. A espécie com maior volume de capturas nos primeiros seis meses do ano foi efectivamente o atum e similares (63,7% do total), seguida do peixe-espada preto (28,6% do total). Contudo, a captura de peixe-espada preto diminuiu tanto em quantidade (-18,1%) como em valor de primeira venda (-19,6%)."

Fonte DREM

Os dados hoje divulgados pela DREM revelam ainda que "o preço médio de pescado apurado na primeira venda para o período em referência (excluindo-se nestes cálculos o pescado descarregado destinado a autoconsumo) foi de 2,71€ (3,00€ no mesmo período de 2020), com o preço médio para o atum e similares a atingir os 2,50€ (2,96€ no período homólogo) e para o peixe espada-preto os 3,02€ (3,06€ nos primeiros seis meses do ano precedente)."