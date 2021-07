Céu muito nublado para esta quarta-feira

A Região Autónoma da Madeira contará hoje, 28 de Julho, com períodos de céu muito nublado, segundo a previsão dada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Segundo o boletim meteorológico, antevê períodos de céu muito nublado e aguaceiros fracos, mais prováveis nas vertentes norte da ilha da Madeira e nas terras altas.

Quanto ao vento, esse irá soprar fraco a moderado (10 a 30 km/h) de nordeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas e extremos leste e oeste da ilha da Madeira.

Já o estado mar e na costa Norte, as ondas serão de nordeste com 1,5 a 2 metros de altura, enquanto na costa Sul, as ondas serão do quadrante sul inferiores a 1 metro.

A temperatura da água do mar, convida a 'banhos', a se cifrar nos 22/23ºC.