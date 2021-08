Três crianças mortas por leões ao procurarem gado perdido em reserva na Tanzânia

Três crianças foram mortas na segunda-feira por leões perto da reserva de caça de Ngorongoro, na Tanzânia, quando estavam à procura de gado perdido, disse hoje a polícia.

Com idades entre os 9 e os 11 anos, as crianças tinham acabado de regressar da escola e vaguearam por uma floresta perto da Área de Conservação de Ngorongoro para procurar os animais, disse Justine Masejo, a chefe da polícia de Arusha.

"Foi aqui que os leões atacaram e mataram três crianças, ferindo uma [outra]", acrescentou.

Ngorongoro, uma cratera no norte da Tanzânia, conhecida pela sua paisagem e vida selvagem, está classificada como Património Mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO).

Masejo apelou às comunidades circundantes para "tomarem precauções contra os animais ferozes, especialmente quando pedem aos seus filhos para cuidarem do gado".

A Tanzânia permite aos pastores viverem em parques nacionais e pastorear o seu gado ao lado da vida selvagem.

Mas os conflitos homem-animal, especialmente com leões e elefantes, são comuns, com estes últimos a atacarem por vezes as pessoas, gado ou a destruírem as culturas.

No ano passado, a Tanzânia removeu 36 leões do Parque Nacional do Serengeti, perto de Ngorongoro, após ataques a seres humanos e gado.