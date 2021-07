Caniçal quer que se aposte nos jovens e se recuperem serviços perdidos

Ao abandono está também o local onde, até há pouco tempo, funcionou o balcão do Santander no Caniçal. A população reclama pela reabertura do espaço e afirma que apenas pensaram na redução dos funcionários e não no constrangimento que causa às pessoas. “Desde idosos até pessoal que trabalha na Zona Franca e que recorria a esse local. Agora temos de ir até Machico ou até mesmo a Santana”, afirma um taxista, que preferiu não ser identificado. Também a estação de Correios “faz falta”, mas “não vale a pena queixar-se porque parece que nunca dá em nada”.