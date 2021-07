Telma Encarnação já recebeu prémio de jogadora do ano

A jogador do Marítimo, Telma Encarnação recebeu hoje o prémio de melhor jogadora da Liga BPI de futebol feminino.

A cerimónia da entrega do troféu teve lugar em pleno relvado do Complexo Desportivo do Marítimo, em Santo António, e é referente à época 2020/2020, onde a internacional madeirense veio mesmo a ser a melhor marcador da competição, com um total de 11 golos.

"Sinto-me muito feliz por receber este prémio. É símbolo de muito trabalho e espero conquistar muitos mais na minha carreira. Vou trabalhar para que está época seja ainda melhor”, referiu a atleta no página oficial do Marítimo na internet.

"Depois de uma temporada em que esteve em plano de evidência, a avançada de 19 anos de idade, uma das maiores promessas do futebol feminino em Portugal, arrecadou o troféu, numa iniciativa promovida pelo zerozero", pode ler-se ainda no sítio do clube insular.