Saiba o que hoje é notícia

O Benfica vai tentar ganhar vantagem na primeira mão do 'play-off' de acesso à Liga dos Campeões de futebol, na receção aos holandeses do PSV Eindhoven, a partir das 20:00.

Dos seis jogos do 'play-off', a eliminatória que antecede a 'milionária' fase de grupos, o Benfica pode dizer que não teve muita sorte no sorteio, ao encontrar um PSV que nas rondas anteriores eliminou o Galatasaray e o Midtjylland.

Para o Benfica, que na última época falhou o acesso à 'Champions', na pré-eliminatória com os gregos do PAOK, em jogo está parte da saúde financeira do clube, depois de ano e meio de perda de receitas devido à pandemia da covid-19, mas também a importância desportiva de entrar na principal competição de clubes.

Jorge Jesus tem algumas baixas, nomeadamente do central belga Vertonghen, que se lesionou na segunda mão com o Spartak Moscovo, e na frente não conta com o suíço Haris Seferovic, além de Rodrigo Pinho e Darwin Nuñez, todos lesionados.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

Mais de 30 espetáculos, seis dos quais estreias, fazem parte do programa da 23.ª Festa do Teatro -- Festival Internacional de Teatro de Setúbal, que começa hoje nesta cidade.

Um apontamento musical de Sallim, nome artístico da jovem cantora Francisca Salema, assinala a abertura do certame, este ano de novo no Convento de Jesus.

O primeiro dia do festival é também marcado pela apresentação de "A paz perpétua", um trabalho da companhia anfitriã, o Teatro Estúdio Fontenova, baseado na obra homónima do dramaturgo espanhol Juan Mayorga, a representar no auditório da Escola Secundária Sebastião da Gama.

Concertos, curtas-metragens, exposições e conversas sobre teatro e políticas locais culturais constam também da programação da 23.ª Festa do Teatro, que prossegue até dia 28.

ECONOMIA

O período para os trabalhadores do BCP aderirem ao programa de reformas e rescisões por mútuo acordo termina hoje, segundo o calendário divulgado pelo banco no início de junho, que quer reduzir mais de 800 postos de trabalho.

Em 09 de junho, o presidente executivo do banco, Miguel Maya, anunciou que o BCP ia dar início, a partir de 16 de junho, a um plano de redução de pessoal que começava pela adesão a medidas voluntárias, mas que poderia recorrer a "medidas unilaterais", segundo uma mensagem interna.

Miguel Maya adiantou depois, em julho, que o banco decidiu não fazer uma adesão voluntária aos programas de rescisões, mas escolher quem quer que saia, pois "não é indiferente de onde se retiram as pessoas".

"Perspetivamos que o período de adesão ao programa de reformas e rescisões por mútuo acordo se inicie no próximo dia 16 de junho e decorra até 18 de agosto", lê-se na mensagem de 09 de junho que ressalva depois que, "na eventualidade de ser necessário para alcançar a redução em função dos critérios específicos", poderão ser implementadas "medidas unilaterais de redução do número de trabalhadores".

INTERNACIONAL

Os ministros dos Assuntos Internos da União Europeia discutem hoje, numa videoconferência extraordinária solicitada pela Lituânia, a pressão migratória na fronteira deste país com a Bielorrússia, que levou Vilnius a decidir fortificá-la.

Nesta reunião virtual de ministros do Interior dos 27, solicitada pelo ministro lituano à atual presidência eslovena do Conselho da UE, participarão também a Comissão Europeia, o Serviço Europeu de Ação Externa, a agência de guarda de fronteiras, Frontex, a Europol e o gabinete europeu de apoio ao asilo (EASO).

De acordo com uma nota da presidência eslovena, "os ministros serão informados sobre a atual situação migratória na Lituânia e países vizinhos", sendo o principal objetivo da reunião "determinar medidas concretas e formas de assistência aos Estados afetados na gestão e contenção de travessias ilegais na fronteira com a Bielorrússia, também do ponto de vista da segurança nesta secção da fronteira externa da UE".

Nos últimos meses, já entraram ilegalmente na Lituânia desde a Bielorrússia cerca de 4.000 pessoas, tendo a pressão migratória aparentemente diminuído desde que o Iraque suspendeu os voos para Minsk, já que muitos dos imigrantes que entravam em solo da UE eram iraquianos.

LUSOFONIA, ÁFRICA e COMUNIDADES

A Guiné-Bissau recebe hoje quase 30 mil doses de vacinas contra a covid-19, doadas pela Suécia, através da iniciativa Covax.

A entrega das 28.800 doses da vacina da Astrazeneca será formalizada numa cerimónia, em Bissau, numa altura em que o país atravessa a terceira fase da pandemia de covid-19.

Na sessão participam a embaixadora da União Europeia em Bissau, Sónia Neto, o representante da Organização Mundial de Saúde (OMS), Jean Marie Kipela, a representante do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), Nadine Perrault, o ministro da Saúde, Dionísio Cumba, e a alta comissária para a covid-19, Magda Robalo.

A 41.ª Cimeira da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) termina hoje na cidade de Lilongwe, capital do Maláui.

A iniciativa decorre sob o lema "Fortalecer a Capacidade de Produção face à Pandemia da Covid-19, em prol da Transformação Económica e Industrial Inclusiva e Sustentável".

A cimeira faz o balanço dos progressos alcançados na promoção e aprofundamento da integração regional em conformidade com as aspirações da SADC.

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, defendeu na abertura da cimeira, na terça-feira, que a intervenção militar contra os grupos armados em Cabo Delgado deve ser complementada com projetos de desenvolvimento social e económico, visando a eliminação das causas que favorecem o "extremismo violento".

Nyusi apontou também a importância da cooperação entre os Estados-membros da SADC na luta contra os grupos armados na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, congratulando o envio da Força em Estado de Alerta, no dia 09 deste mês, como sinal da solidariedade regional, no âmbito da defesa e segurança.

O chefe de Estado moçambicano assinalou que o tema da paz, segurança e combate ao terrorismo foi uma das prioridades da presidência moçambicana rotativa da SADC, que passou ao Maláui.

Os Estados-membros da organização são África do Sul, Angola, Botsuana, Comores, República Democrática do Congo, Essuatini, Lesoto, Madagáscar, Maláui, Maurícias, Moçambique, Namíbia, Seicheles, Tanzânia, Zâmbia e Zimbabué.

SOCIEDADE

Os símbolos da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) regressam hoje a Portugal depois de terminarem uma peregrinação a Angola.

A JMJ Lisboa 2023, para a qual são esperados mais de um milhão de jovens de todo o mundo, decorrerá nos terrenos da margem do rio Tejo, ao norte do Parque das Nações, e deverá ser encerrada pelo Papa.

Inicialmente prevista para o verão de 2022, a iniciativa foi adiada um ano, devido à pandemia de covid-19.

De acordo com a organização, os símbolos estarão em Espanha a partir de 05 de setembro.

Os símbolos - Cruz peregrina e o ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani -- entrarão em território espanhol pela fronteira de Fuentes de Oñoro, na diocese de Ciudad Rodrigo, e deixarão aquele país em 29 de outubro pela fronteira de Aiamonte, segundo o programa preparado pela Conferência Episcopal Espanhola (CEE).