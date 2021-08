Saiba o que hoje é notícia

O autoagendamento para a vacinação contra a covid-19 está hoje reservado aos jovens entre os 12 e os 15 anos, prolongando-se até sábado em exclusivo para esta faixa etária. Segundo a 'task force', a vacinação destes utentes com a primeira dose de uma das duas vacinas aprovadas para este grupo etário -- Pfizer/BioNTech e Moderna - vai ser efetuada no fim de semana de 28 e 29 de agosto.

Já no próximo fim de semana serão vacinados os primeiros jovens entre 12 e 15 anos que efetuaram o agendamento entre os dias 12 e 14 deste mês. O autoagendamento - que é feito através do portal www.covid19.min-saude.pt - dos utentes com 18 ou mais anos fica, assim, suspenso por três dias, sendo retomado a partir de domingo.

De acordo com o calendário já divulgado pela 'task-force' responsável pela vacinação, as segundas doses de vacina para os menores entre 12 e 15 anos serão administradas nos fins de semana de 11/12 e 18/19 de setembro, para que esta faixa etária possa concluir o processo de vacinação antes do início do ano letivo. A recomendação da Direção-Geral da Saúde para a vacinação universal das crianças e jovens entre os 12 e os 15 anos foi conhecida no passado dia 10 de agosto.

Para além das questões ligadas à pandemia, também é notícia:

DESPORTO

Paços de Ferreira e Santa Clara dão novo passo na Liga Conferência Europa de futebol, competição em que procuram estar na fase de grupos, mas com níveis de exigência diferente no 'play-off'. Na primeira mão, o Paços de Ferreira tem 'missão' de 'Champions', com a equipa portuguesa a defrontar o Tottenham, de Nuno Espírito Santo, equipa grande da liga inglesa, a partir das 19:30, no Estádio Capital do Móvel.

O Santa Clara, que já realizou duas pré-eliminatórias, com os macedónios do Shkupi e eslovenos do Olimpija Llubljana, recebe o Partizan Belgrado. A equipa açoriana, que venceu os quatro jogos que disputou nas rondas anteriores, recebe os sérvios a partir das 20:30 locais (21:30 em Lisboa), num jogo que se prevê mais equilibrado.

CULTURA

O novo festival Música no Parque começa hoje, no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, com Dino D'Santiago e Pedro Mafama, depois de ter sido adiado em julho, devido à pandemia de covid-19. Na sexta-feira é a vez de Fernando Daniel e Cláudia Pascoal e, no dia seguinte, sobem ao palco Os Quatro e Meia e Mimi Froes. Para 26 de agosto, está marcado o espetáculo

"Deixem o Pimba em Paz", que reúne Bruno Nogueira, Manuela Azevedo, Filipe Melo, Nuno Rafael e Nelson Cascais, para além do concerto de Filho da Mãe. No dia seguinte, atuam Carminho e Marco Rodrigues e, no dia 28, sobem ao palco os Xutos & Pontapés e Churky. Os artistas Tiago Bettencourt, The Legendary Tigerman, Capitão Fausto, a banda do filme "Variações" e Neev são alguns dos convidados a atuar ao ar livre na rampa do Teatro das Figuras, em Faro, a partir de hoje.

O Figuras à Rampa acontece hoje, sexta-feira, sábado e nos dias 26 e 27 de agosto, incluindo ainda os projetos algarvios Galopim, Nanook, Infante, The Mirandas e Catalina. Os concertos acontecem às 21:30, com abertura das portas às 21:00 e serão disponibilizados 400 lugares sentados, cumprindo as normas da Direção-Geral da Saúde.

ECONOMIA

O prazo para Portugal responder às perguntas, enviadas por carta, pela Comissão Europeia sobre o plano de reestruturação da TAP termina hoje, segundo fonte oficial das Finanças. Na passada sexta-feira, em resposta à Lusa, o Ministério das Finanças adiantou que "as questões constantes da carta da Comissão serão integralmente comentadas pelo Governo português em carta, elaborada no âmbito de trabalhos em curso com a TAP, e a enviar à Comissão Europeia até à data-limite de 19 de agosto".

A tutela esclareceu que "a decisão foi anunciada a 16 de julho, mas a mesma foi oficialmente recebida pela REPER [Representação Permanente de Portugal junto da Comissão Europeia] no dia 19 de julho, pelo que os prazos foram contados a partir desta data", acrescentando ainda que "na contagem dos prazos foi contemplado o feriado nacional da Bélgica de 21 de julho".

Na carta, enviada pela comissária da Concorrência, Margrethe Vestager, a Comissão Europeia reconheceu a importância de o Estado português salvar a TAP, embora se tenha mostrado receosa quanto à violação das regras de concorrência com o auxílio de 3.200 milhões de euros à reestruturação, que duvida que garanta de vez a viabilidade da companhia. O documento enviado às autoridades portuguesas data de 16 de julho, quando Bruxelas anunciou uma investigação ao auxílio estatal de 3.200 milhões de euros à reestruturação da TAP, e, entretanto, publicada na 'site' do executivo comunitário, após eliminada a informação considerada confidencial.

Os trabalhadores do Santander podem responder até hoje à proposta para a saída, no âmbito do plano de reestruturação do banco, sendo que as saídas podem chegar às 1.200, segundo informações do presidente do banco, dadas ao parlamento. Já foram vários os números apresentados no âmbito deste processo. Em 29 de junho foi aprovado o plano de reestruturação da instituição que previa a saída de 685 trabalhadores, aos quais foram apresentadas "as melhores condições de mercado", segundo uma nota da Comissão Executiva do banco, a que a Lusa teve acesso.

Em causa estão trabalhadores de diversas áreas dos serviços centrais e da rede comercial do banco, incluindo os que estavam abrangidos pelo procedimento unilateral. Estes colaboradores, notificados até 15 de julho, podiam então apresentar a sua resposta até hoje. A 30 de julho foi noticiada que cerca de 1.200 trabalhadores deverão sair do Santander Totta este ano, segundo as contas semestrais e as informações dadas pelo presidente do banco no parlamento.

O prazo para os serviços da Administração Pública submeterem os seus projetos orçamentais para o próximo ano termina hoje, segundo as instruções da Direção-Geral do Orçamento (DGO) para preparação do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022). Os sistemas de registo do OE2022 estão abertos "desde 04 de agosto até ao dia 19 de agosto", indica uma circular da DGO dirigida às entidades da administração central e publicada no 'site' do organismo em 02 de agosto.

Para os serviços que não cumprirem a data limite estabelecida "será considerado o orçamento de 2021 com os ajustamentos que o Ministério das Finanças entenda como conveniente introduzir" ou de acordo com "a informação financeira que for possível obter", avisa a DGO. De acordo com a nova Lei de Enquadramento Orçamental, a proposta de OE2022 tem de ser entregue no parlamento até dia 10 de outubro (em vez de até dia 15 de outubro, como aconteceu nos anos anteriores).

LUSOFONIA, ÁFRICA e COMUNIDADES

Angola recebe hoje duas remessas de vacinas da AstraZeneca contra a covid-19, doadas por Portugal e pelo Reino Unido, anunciou o Ministério da Saúde angolano. Até 08 de agosto, já tinham sido administradas 1,7 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 em Angola. Segundo a embaixada portuguesa em Angola, 135.000 doses da AstraZeneca, disponibilizadas por Portugal, chegam a Luanda, acompanhadas do material necessário para viabilizar a sua administração, incluindo seringas e agulhas.

O Governo de Portugal assumiu o compromisso de disponibilizar cerca de três milhões de doses de vacinas a seis países africanos de língua oficial portuguesa (PALOP) e Timor-Leste. Portugal vai enviar para os PALOP e Timor-Leste um total de 500 mil vacinas da AstraZeneca cuja validade termina em outubro, anunciou no passado fim de semana o coordenador da vacinação em Portugal, vice-almirante Gouveia e Melo.