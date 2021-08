Saiba o que hoje é notícia

Os líderes dos países do G7 reúnem-se hoje para "discussões urgentes" sobre o Afeganistão, onde os talibãs recusaram que a operação internacional para retirar milhares de estrangeiros e colaboradores afegãos ultrapasse a "linha vermelha" de 31 de agosto.

A reunião, em formato virtual, foi convocada pelo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, cujo país preside atualmente ao grupo das economias mais desenvolvidas, o denominado G7.

Além do Reino Unido, integram o G7 Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália e Japão.

A reunião realiza-se numa altura de maior tensão entre os talibãs e as forças internacionais sobre o prazo para terminar a retirada de milhares de pessoas que se têm concentrado no aeroporto de Cabul desde a tomada de poder pelos rebeldes, em 15 de agosto.

Os EUA retiraram 37.000 pessoas do Afeganistão desde 14 de agosto, número que ascende a 42.000 desde o final de julho, enquanto o Reino Unido transportou 6.600 desde a véspera da tomada de Cabul.

A braços com críticas à forma como conduziu o processo, o Presidente Joe Biden admitiu prolongar a operação para lá de 31 de agosto, a data que tinha fixado para terminar a retirada das tropas dos EUA, após uma guerra de 20 anos no Afeganistão.

A uma semana do fim do prazo de 31 de agosto, o G7 deverá discutir uma posição comum para lidar com os talibãs, tendo sido admitida uma imposição imediata de sanções, mas a situação em Cabul poderá condicionar eventuais medidas.

Hoje, também é notícia:

DESPORTO

O Benfica defende a vantagem de 2-1 no terreno do PSV Eindhoven, na segunda mão do 'play-off' da Liga dos Campeões de futebol.

Depois do triunfo no Estádio da Luz, em Lisboa, na quarta-feira, os 'encarnados' enfrentam o vice-campeão dos Países Baixos a partir das 21:00 locais (20:00 em Lisboa), num encontro que vai ser arbitrado pelo esloveno Slavko Vincic.

Para o encontro de hoje, o treinador do Benfica já vai poder contar com o defesa central belga Jan Vertonghen, que se tinha lesionado no embate frente ao Spartak de Moscovo e falhado os encontros com Arouca e Gil Vicente e a receção ao PSV.

Em relação à convocatória para o encontro com a formação de Barcelos, Jorge Jesus chamou ainda Svilar, o terceiro guarda-redes da equipa, enquanto fica ausente o avançado Darwin, que não está inscrito.

Os Jogos Paralímpicos Tóquio2020 arrancam com a participação de 4.400 atletas, entre os quais 33 portugueses, com a realização da Cerimónia de Abertura, no Estádio Nacional da capital japonesa.

Numa cerimónia sem público, devido à pandemia de covid-19, Tóquio vai marcar o início da 16.ª edição do evento, que "coroará" 539 campeões paralímpicos em 22 modalidades, entre as quais o badminton e o taekwondo, que se estreiam no programa.

O lançador de peso Miguel Monteiro e a jogadora de badminton Beatriz Monteiro, de apenas 15 anos, serão os porta-estandarte de Portugal na cerimónia, agendada para as 20:00 (12:00 em Lisboa), e que tem como tema central a frase: "Seguindo em frente, temos asas".

Portugal será o 133.º país a entrar no estádio, num desfile que será aberto pela equipa de atletas refugiados e fechará com as representações da França, que acolherá os próximos Jogos, e do anfitrião Japão.

Devido às restrições impostas pela pandemia, que obrigou ao adiamento da competição por um ano, o número de elementos das 163 comitivas presentes no estádio será reduzido, devendo Portugal estar representado por 24 atletas.

LUSOFONIA

O Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, será recebido hoje em Brasília com um almoço organizado pelo homólogo brasileiro, Jair Bolsonaro, naquela que será a sua primeira visita oficial ao Brasil.

Embaló será recebido por Bolsonaro na manhã de terça-feira, no Palácio do Planalto, sede do Governo brasileiro, ocasião em que os dois presidentes "passarão em revista a agenda entre os dois países", estando depois prevista uma visita ao Congresso Nacional.

O chefe de Estado guineense chegará ao Brasil a bordo de um avião da Força Aérea Brasileira, situação que, segundo o Governo brasileiro, se deveu ao "contexto da pandemia, que prejudicou as conexões aéreas internacionais".

Chamado recentemente de "Bolsonaro da África" pelo próprio Presidente do Brasil, Umaro Sissoco Embaló partilha com o mandatário brasileiro um passado militar.

Os procuradores-gerais dos países lusófonos assinam hoje acordos no final de um encontro, na capital são-tomense, que serviu para debater temas como o reforço da cooperação judiciária, combate à corrupção e recuperação de ativos.

O XVIII Encontro de Procuradores-Gerais da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) juntou procuradores-gerais e procuradores-gerais adjuntos durante dois dias em São Tomé e Príncipe.

No encerramento da reunião está prevista a assinatura de protocolos e a declaração final do encontro.

Na sessão de abertura, o procurador-geral da República são-tomense destacou que a recuperação de ativos ainda levanta desafios e exige a cooperação internacional, alertando que este é um problema transnacional que afeta toda a população.

Já o secretário executivo da CPLP, Zacarias Costa, defendeu uma "cooperação judiciária mais dinâmica e efetiva entre os Ministérios Públicos" dos países lusófonos, tendo por isso apelado aos países para que ratifiquem as três convenções assinadas em 2005 sobre a transferência de pessoas condenadas, da extradição e de auxílio penal.

PAÍS

O ministro do Ambiente e da Transição Energética participa hoje, em Miranda do Corvo, no distrito de Bragança, na inauguração da Primeira Comunidade de Energia Cleanwatts.

Em parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Miranda do Douro, a Cleanwatts assume a liderança na implementação do primeiro projeto em Portugal ao abrigo do novo regime jurídico relativo ao autoconsumo coletivo e às comunidades de energia renovável.

Este é o primeiro projeto de mais de 100 comunidades que a Cleanwatts espera implementar em Portugal nos próximos meses.

SOCIEDADE

Dez distritos do continente vão estar hoje em situação de alerta devido às previsões meteorológicas que apontam para um aumento do risco de incêndios, determinou o Governo.

A Declaração da Situação de Alerta, durante as 24 horas de hoje, abrange os distritos de Aveiro, Beja, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Faro, Guarda, Santarém, Vila Real e Viseu.

A declaração surge na sequência de a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil ter determinado o estado de Alerta Especial de Nível Laranja (o segundo mais grave) para os distritos referidos.

No âmbito da situação de alerta são postas em prática medidas excecionais como a proibição do acesso, circulação e permanência no interior de espaços florestais previamente definidos nos Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios. A mesma proibição aplica-se a caminhos florestais, caminhos rurais e outras vias que os atravessem.