Notícias em destaque esta sexta-feira em Portugal

Os ministros dos Negócios Estrangeiros dos países da NATO realizam hoje uma videoconferência para debater a situação no Afeganistão, que desde domingo é controlado pelo grupo extremista islâmico talibã. Esta reunião extraordinária destina-se a "manter uma estreita coordenação e discutir uma abordagem comum para o Afeganistão", após a tomada do poder dos talibãs, segundo o secretário-geral da Aliança Atlântica, Jens Stoltenberg.

O agendamento deste encontro chega depois de uma primeira reunião entre embaixadores da NATO na terça-feira e enquanto os países ocidentais aceleram as operações de evacuação no aeroporto de Cabul em condições difíceis.

As forças da NATO foram surpreendidas pelo "colapso político e militar das últimas semanas, com uma rapidez que não foi antecipada", disse Stoltenberg aos jornalistas na terça-feira, apelando para que as "lições sejam aprendidas".

Os Estados Unidos e a NATO tinham começado a retirada dos seus 9.500 soldados no Afeganistão no início de maio, incluindo 2.500 militares norte-americanos, mas a Aliança está agora sob pressão face à rápida vitória dos talibãs.

Desporto

No desporto, a recepção do Arouca ao Famalicão e do Moreirense ao Sporting de Braga marcam hoje o início da terceira jornada, numa altura em que três destas quatro equipas ainda não venceram na I Liga de futebol.

O primeiro jogo opõe a partir das 19:00 ao Arouca ao Famalicão, num momento em que ambos ainda procuram os primeiros pontos no campeonato, depois de perderem os respetivos jogos das duas primeiras jornadas.

Um pouco depois, a partir das 21:15, o Sporting de Braga, ainda longe de uma regularidade que o possa colocar como equipa 'grande', pese as ambições de se intrometer entre Sporting, FC Porto e Benfica, visita o Moreirense.

A equipa de Carlos Carvalhal iniciou o campeonato com um triunfo no Funchal, diante do Marítimo, mas frente ao campeão Sporting, perdeu na Supertaça -- a que chegou como vencedor da Taça de Portugal -, e voltou a perder com os 'leões' na I Liga.

O Moreirense, comandado por João Henriques, procura a sua primeira vitória, depois uma derrota com o Benfica (2-1) e um empate com o Santa Clara (2-2).

Cultura

Na cultura o destaque vai para a segunda edição do festival OperaFest que começa hoje, com a ópera "Madame Butterfly", de Puccini, nos jardins do Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa.

Esta é a 2.ª edição do festival que se realiza até 11 de setembro, cuja programação inclui uma estreia, de "Até que a morte nos separe", de Ana Seara, uma 'rave' operática e a subida a cena pela segunda vez em Portugal de "A Médium", de Gian-Carlo Menotti.

O festival tem direção artística da soprano Catarina Molder, que hoje sobe ao palco no papel de Cio-Cio-San, num elenco que conta com o tenor mexicano Rodrigo Porras Garulo e o barítono colombiano Christian Lújan, entre outros. A encenação é da coreógrafa Olga Roriz e a direção do maestro convidado principal Jan Wierzba.

"Madame Butterfly" volta à cena no sábado, nas próximas segunda e quarta-feira, e no dia 27 de agosto.O filme "Diários de Otsoga", de Maureen Fazendeiro e Miguel Gomes, vai participar no festival internacional de cinema de Karlovy Vary, na República Checa, que decorre entre hoje e dia 28 de agosto.

O filme integra a secção Horizontes do festival checo, que vai para a sua 55.ª edição, na qual será homenageado o ator, produtor e realizador Ethan Hawke. Na mesma secção, não competitiva, encontram-se obras como "Ahad's Knee", de Nadav Lapid, "Babi Yar, Context", de Sergei Loznitsa, "Between Two Worlds", de Emmanuel Carrère, e "O Marinheiro das Montanhas", do brasileiro Karim Aïnouz, entre muitas outras.

Mundo lusófono e comunidades

No mundo lusófono e nas comunidades portuguesas a justiça do Ruanda deverá pronunciar-se sobre uma nova data para emitir o veredicto do empresário da hotelaria que inspirou o filme "Hotel Ruanda", acusado de terrorismo. O Supremo Tribunal para Crimes Internacionais e Transfronteiriços deveria pronunciar-se hoje sobre o caso que envolve Paul Rusesabagina, mas na quarta-feira anunciou o adiamento da sentença. O Ministério Público ruandês pediu pena de prisão perpétua para Paul Rusesabagina, que enfrenta acusações de terrorismo num julgamento considerado injusto pela família.

A Embaixada do Japão e o Governo de Moçambique assinam hoje um acordo de doação para o fornecimento de um navio de vigilância, destinado a reforçar a fiscalização do tráfico de droga e da pesca ilegal. O acordo é assinado pelo embaixador do Japão em Maputo, Kimura Hajime, e pela ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação da República de Moçambique, Verónica Macamo. A cerimónia assume a forma de troca de notas, não presencial, por causa da pandemia de covid-19.

Sociedade

Além disso, a primeira fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior, que arrancou há duas semanas com mais de 52 mil vagas em cerca de mil cursos, encerra, com o anúncio do resultados das candidaturas previsto para 27 de setembro.

O número de lugares disponíveis para o próximo ano letivo aumentou pelo sexto ano consecutivo, depois de, no ano passado, o concurso nacional de acesso ao ensino superior ter registado o maior número de candidatos das últimas duas décadas.

As instituições de ensino superior de Lisboa e do Porto representam quase metade do total de vagas, e tiveram o maior reforço com mais de 200 vagas adicionais, em relação ao ano anterior.

No ano passado, registou-se um número recorde de candidaturas, com 62.675 estudantes a candidatarem-se à primeira fase do Concurso Nacional de Acesso, o maior número "nos últimos 25 anos.