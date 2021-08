Empate do Marítimo ao Porto é destaque nos jornais de hoje

Estes são os principais destaques dos jornais nacionais que hoje se publicam:

No Correio da Manhã:

- "Polícias acusados de proteger traficantes: Acompanhavam carregamentos fardados e armados"; "Estão vacinadas 37% das crianças"; "Pandemia: Conheça as medidas em vigor a partir de hoje"; "Marcelo quer máscaras até meio de setembro"; e finalmente o "Marítimo-FC Porto (1-1): Birra de Sérgio empata dragão".

No Público:

"Apoio ao estudo só chega a 21% dos alunos com média negativa no 12.º ano"; "Vacinação: Mortes por sarampo e poliomielite explicam grande adesão"; "Campanha eleitoral: O que é nacional é bom (ou mau, muitas vezes) nas autárquicas"; "Fim das moratórias: Medidas de proteção às famílias 'não vão ser suficientes', alerta Deco"; "Entrevista: 'Porque precisa dormir bem? Para trabalhar menos', José Soares é professor de fisiologia e performance manager de Miguel Oliveira, piloto português de moto GP"; "A fusão a laser quase que tocou (desta vez) nas estrelas" e, ainda, "FC Porto empata na Madeira e deixa carruagem da frente na Liga".

No Jornal de Notícias:

"Casas partilhadas já tiraram 300 sem-abrigo da rua"; "Europa aprova base de dados com registo dos acidentes de todos os condutores"; "PSD quer ouvir peritos na AR sobre utilidade da máscara" e, também, "Marítimo 1-1 FC Porto: Dragão perde comboio da liderança"

No Diário de Notícias:

"Presidentes de câmara: Portugueses só elegem 13,5% das mulheres candidatas"; "Teletrabalho: 'Descobrimos outra forma de vida'. E a maioria não quer voltar atrás"; "Afeganistão: G7 reúne-se de urgência para coordenar retirada" e "Portugal é o terceiro país na Europa onde impostos mais pesam no preço da luz".

No Inevitável:

"Angela Merkel a um mês de deixar o poder: De nazi a farol da democracia"; "Aumento de funcionários públicos: 'Como é possível que com as colónias e um império tivéssemos cento e tal mil funcionários e agora tenhamos mais de 700 mil" [António Saraiva]; "Entrevista à jornalista brasileira Roberta Alvarenga: 'Mais de 10% da população não tem o que comer"; "Covid-19. Nova fase de desconfinamento: o que muda nas nossas vidas"; "Finanças Pessoais. Comprar ou arrendar? Saiba qual a melhor solução" e "Josephine Baker será a primeira mulher negra a entrar no Panteão Francês".

No Negócios:

"Fundos de investimento têm melhor semestre de sempre"; "Miguel Lucas Pires, especialista em Função Pública: 'A contratação a termo é menos favorável no Estado'"; "As moratórias no crédito vão acabar. E agora?"; "Falta de 'chips' no mercado está a penalizar produção e venda de automóveis"; "'Libertação total' poderá chegar ao país ainda antes das autárquicas de 26 de setembro" e "Pandemia deve voltar a atirar Metro do Porto para prejuízos".

No A Bola:

"Marítimo-FC Porto (1-1): Primeira travagem: Dragão deixa dois pontos na Madeira e atrasa-se face aos rivais"; "Sporting: Mestre do passe longo: Palhinha sobe a média de acerto para 83%"; "Benfica: Euro 6,5 milhões se fizer 25 jogos" e "Internacional: NES vence Lage. Mourinho estreou-se com vitória e Ronaldo começou no banco"

No Record:

"Marítimo-FC Porto (1-1): Queda no batatal: Dragões deixam 2 pontos na Madeira e queixam-se do terreno... e da arbitragem"; "Benfica: Radonjic: Compra obrigatória por objetivos"; "Sporting: Palhinha ao ataque"; "Inglaterra: Wolves-Tottenham (0-1): Nuno vence Lage"; "Roma-Fiorentina (3-1): Mourinho ganha" e "Udinese-Juventus (2-2): CR7 empata".

N'O Jogo:

"Marítimo-FC Porto (1-1): Atolados no batatal: Dragões desperdiçam vantagem e perdem os primeiros pontos no campeonato"; "Benfica: Radonjic para agitar à esquerda"; "Sporting: Palhinha vira-se para o ataque"; "Tondela-Portimonense (0-3): Algarvios atropelam beirões" e "V. Guimarães-Vizela (4-0): Vitória abriu frasco do ketchup".