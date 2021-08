Núcleo Regional Madeira - Liga Portuguesa Contra o Cancro faz hoje 'webinar'

O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, dá continuidade ao ciclo de sessões informativas, promovendo um 'webinar' sobre o cancro gástrico, em directo, através da página oficial de Facebook, esta segunda-feira, pelas 21h30.

O cancro gástrico é o quinto cancro mais comum no Mundo, sendo mais prevalente nos países orientais (Coreia do Sul, Mongólia, Japão e China).

Em Portugal, a incidência é quase quatro vezes superior à média europeia (até 4 em cada 100 homens e 2 em cada 100 mulheres irão desenvolver cancro gástrico ao longo da vida), com particular relevância no norte do País.

Sobre o Webinar

Moderador: Pedro Pereira (Médico Interno de Medicina Geral e Familiar)

Palestrantes:

Carlota Olim (Médica Interna de Medicina Geral e Familiar);

Cláudia Abreu Rocha (Médica Interna de Medicina Geral e Familiar);

Nélia Abreu (Médica Interna de Gastrenterologia);

António Girão Caires (Médico Interno de Cirurgia Geral);

Catarina Pestana Muller (Médica Interna de Cirurgia Geral);

Pedro Berenguer (Elemento do Registo Oncológico da RAM).