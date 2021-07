Marcelo apresenta condolências à família de Virgílio Pereira

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, apresentou hoje condolências à família do antigo presidente da Câmara do Funchal Virgílio Pereira, que morreu no sábado, recordando-o como uma pessoa "afável" e um político "dedicado às populações que serviu".

"O Presidente da República apresenta as mais sentidas condolências à família do professor Virgílio Pereira, de quem foi amigo e companheiro durante várias décadas", lê-se numa nota divulgada no 'site' da presidência.

Marcelo Rebelo de Sousa salienta que morreu "uma personagem afável e amiga, social-democrata e político dedicado às populações que serviu, a quem o Presidente da República presta homenagem".

Recorda ainda que Virgílio Pereira foi o primeiro presidente da Câmara Municipal do Funchal depois da Revolução de Abril, tendo também sido eleito deputado à Assembleia da República e eurodeputado.

O antigo presidente da autarquia do Funchal, o principal município da Madeira, morreu no sábado aos 80 anos.

Virgílio Higino Gonçalves Pereira, nasceu em 11 de janeiro de 1941 (80 anos), foi militante do PPD/PSD, presidente da Câmara Municipal do Funchal (1974-1983), deputado à Assembleia da República (1983-1986) e eurodeputado (1986 a 1994).

Regressou à presidência do principal município da Madeira entre janeiro e setembro de 1994, tendo deixado o cargo devido a um diferendo com o então presidente do Governo Regional, Alberto João Jardim.

Foi substituído na altura pelo seu vice-presidente, Miguel Albuquerque, que é hoje o líder dos sociais-democratas madeirenses e presidente do Governo Regional da Madeira.

A Câmara do Funchal, presidida por Miguel Silva, da coligação Confiança (PS, BE, PDR e Nós, Cidadãos!) decretou no sábado três dias de luto municipal, a cumprir hoje, segunda-feira e terça-feira, adiantando que a bandeira do município iria ser colocada a meia haste em todos os edifícios municipais.