Concluída nova acessibilidade do Laranjal

Está concluída a nova acessibilidade do Laranjal.

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, e o vereador com o pelouro das Obras Públicas, Rúben Abreu, estiveram na freguesia de Santo António, para acompanhar o momento de abertura da nova acessibilidade.

A obra representa um investimento municipal de cerca de 170 mil euros.

Miguel Silva Gouveia explicou que esta obra “vinha sendo pedida pela população há mais de 30 anos, um local onde regularmente os moradores e as pessoas que aqui circulavam ficavam com o carro preso e necessitavam de chamar o reboque para fazer a retirada do veículo, uma vez que inclinação intensa da estrada acabava por bloquear quem tentava fazer a manobra auxiliar de marcha atrás”.

“A abertura deste novo arruamento foi de elevada complexidade, mas veio resolver esse problema, com uma ligação entre a Estrada Comandante Camacho de Freitas e o Caminho do Laranjal, melhorando de forma inequívoca a acessibilidade a moradias e terrenos para cerca de três dezenas de famílias”, acrescentou.

Nestes trabalhos, foram também renovadas as redes de águas e saneamento básico e instalados ao longo e todo o troço novos marcos de água, garantindo mais segurança e capacidade de reação aos veículos de combate a incêndios.