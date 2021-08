Itália regista 5.664 novos casos de Covid e 19 mortes nas últimas 24 horas

Itália registou 5.664 novos casos de covid-19 e 19 mortes nas últimas 24 horas, números inferiores aos do dia anterior devido à redução dos exames realizados, informou o Ministério da Saúde do país.

No total, 4.440.669 pessoas foram infetadas em Itália desde o primeiro caso de covid-19 declarado no país, em fevereiro de 2020, e 128.432 pessoas morreram.

Os números são inferiores aos 7.188 casos novos e 34 óbitos registados no sábado, sobretudo porque 160.870 exames foram realizados hoje no país, menos 93.136 do que no sábado.

A taxa de positividade foi hoje de 3,52%, enquanto no sábado foi de 2,8%.

Por outro lado, a pressão nos hospitais continua a aumentar, já que dos 128.528 positivos atualmente no país, a grande maioria está em casa quase sem sintomas, enquanto 3.546 foram internados, mais 73 que na quarta-feira, e há 384 pacientes em unidades de cuidados intensivos, mais 12 que no dia anterior.

Em relação à campanha de vacinação, 35.531.715 pessoas têm a vacinação completa, o que representa 65,79% do total da população com mais de 12 anos.