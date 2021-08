Covid tira a vida a ex-presidente da Casa da Madeira em Joanesburgo

O antigo presidente da Assembleia Geral Casa da Madeira em Joanesburgo e também ex-presidente da Academia de Bacalhau em Pretória, Vasco Martins, faleceu esta tarde, devido ao agravamento do estado de saúde, confirmou há instantes o conselheiro das Comunidades Madeirenses, José Nascimento, corroborando a mesma informação que DIÁRIO disponha.

“Lamentavelmente é verdade. A Covid-19 não escolhe e tem sido muito cruel”, começou por referir.

“Trata-se de uma grande perda. Foi um grande homem, que ajudou muito a comunidade portuguesa, em particular a madeirense, e a própria instituição [Casa da Madeira] em momentos muito complicados, muitas vezes financiando-a e pagando do seu próprio bolso algumas das dívidas que a Casa teve”, expressou o advogado, aproveitando para lamentar a morte de “um velho amigo”.

Vasco Martins, pai de três filhos, tinha 81 anos, era natural de Santo António, Funchal.

Nesta viagem pela emigração, passou igualmente pela Venezuela. Na África do Sul viveu na cidade do Cabo aonde teve negócios ligados à hotelaria e restauração, posteriormente enveredou no ramo da construção civil.

Mudou-se depois para Pretória aonde continuou a sua actividade empresarial e foi Presidente da Academia do Bacalhau. Chegou a ser organizador oficial do Dia de Portugal. Mudou-se depois para a capital económica da África do Sul, Joanesburgo.

Foi presidente da Assembleia Geral da Casa da Madeira durante muitos anos e financiou a existência da mesma e manteve-a funcional.