Doca do Cavacas aberta a banhos

A praia da Poça do Gomes-Doca do Cavacas está novamente aberta a banhos, em resultado da contra-análise feita pela Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas.

Tal como foi noticiado, na passada quarta-feira a referida secretaria identificou, no âmbito do controlo regular à qualidade das águas balneares da Região “a ocorrência de contaminação microbiológica, cujos parâmetros estavam acima dos limites definidos pela lei”.

Por este motivo informou que esta praia estava desaconselhada a banhos até hoje, altura em que o resultado das novas amostras recolhidas seria conhecido.