502 vacinas administradas a jovens entre os 12 e os 17 anos em Santa Cruz

De acordo com a Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil, o centro de vacinação de Santa Cruz administrou, no dia 12 de Agosto, 652 vacinas contra a covid-19. Desse total, 502 foram administradas a jovens com idades compreendidas entre os 12 e os 17 anos.

A afluência dos mais jovens, acompanhados por um adulto, iniciou-se por volta das 09 horas e manteve sempre um bom ritmo até às 18 horas.

"Neste período foram administradas 502 vacinas a jovens com idades entre os 12 e os 17 anos, o que significa que 16% da população residente no concelho, neste escalão etário, já iniciou a sua vacinação contra a covid-19", revelou em comunicado.

Adiantou ainda que a a vacinação dos jovens tem sido assegurada na maioria dos centros de vacinação e, até à data, já foram administradas 5.085 vacinas a jovens entre os 12 e os 17 anos na Região Autónoma da Madeira.

Recordou que as pessoas que ainda não tenham sido vacinadas podem recorrer a um dos centros de vacinação disponíveis em todos os concelhos da RAM para receber a sua vacina.