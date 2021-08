FC Porto começa campeonato com vitória (2-0) diante a Belenenses SAD

O FC Porto entrou da melhor maneira na I Liga de futebol, ao receber e vencer o Belenenses SAD 2-0, em jogo da primeira jornada da prova, juntando-se aos principais rivais, que também triunfaram no arranque.

Os 'dragões' começaram a escrever a vitória aos 19 minutos, através do espanhol Toni Martinez, tendo o colombiano Luis Díaz ampliado já na segunda metade, aos 65.

Os 'azuis e brancos' juntam-se assim ao grupo de seis equipas que iniciaram a prova com triunfos, entre as quais os seus principais rivais no campeonato, Sporting, Benfica e Sporting de Braga, enquanto a equipa lisboeta inicia a prova sem qualquer ponto.