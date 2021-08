Chelsea conquista a Supertaça europeia

O Chelsea, vencedor da Liga dos Campeões conquistou, esta noite, a Supertaça Europeia, ao bater o Villareal, vencedor da Liga Europa.

No tempo regulamentar as equipa estavam empatadas (1-1) e a igualdade não se desfez no prlongamento.

No desempate por pontapés da marca de grande penalidade, o Chelsea foi mais feliz (6-5).

Em Belfast, Hakim Ziyech (27 minutos) colocou os campeões europeus em vantagem, antes de Gerard Moreno (73) empatar para os vencedores da Liga Europa, que depois acabaram por desperdiçar dois de sete penáltis, mais um do que o Chelsea.

Os 'blues' voltaram a vencer a Supertaça europeia, repetindo o feito de 1998, em que venceu o Real Madrid, por 1-0.