Vendas do comércio electrónico caem 25%

As vendas do comércio electrónico caíram 25% em Junho, em comparação com Março, com a reabertura da economia, de acordo com dados divulgados pela 'fintech' portuguesa euPago.

"Esta queda acentuada poderá ser explicada pelo fim de muitas medidas restritivas da liberdade de circulação e pela abertura das lojas físicas, que permitiram que os portugueses retomassem alguns dos seus hábitos de consumo tradicionais", segundo um comunicado.

Esta análise resulta "de uma amostra de 200 clientes de diferentes áreas de negócio 'e-commerce'", indicou a empresa, acrescentando que "esta descida abrupta do volume de negócios reflectiu-se em todos os meios de pagamento, inclusive no multibanco e no MB Way, que representam cerca de 85% do volume de transacções desses clientes".