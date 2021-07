Descentralização de serviços é chave para criar mais oportunidades em Santana

Tânia Freitas, candidata pelo PS-M à Câmara Municipal de Santana alerta que o "despovoamento da costa norte é um drama real" e é preciso agir no sentido de dinamizar o concelho e criar mais oportunidades.

Para a candidata do PS, inovação e estratégia são palavras de ordem para desenvolver a zona norte da Madeira. E esta estratégia passa também por priorizar a aposta na descentralização de serviços do Governo Regional para Santana, de forma a promover novas dinâmicas no concelho e inverter a desvitalização e o despovoamento de concelhos mais rurais.

“Santana para todos depende da implementação de uma gestão estratégica integrada como ferramenta para combater o despovoamento'', refere Tânia Freitas, frisando que este combate "é urgente, e é fundamental, porque atrás do despovoamento, segue a falta de emprego, segue a ausência de oportunidades, a perda de identidade e tradições e a perda de memórias que outrora representaram a nossa ilha para além-fronteiras", refere.

A candidata considera que a aposta na descentralização de serviços e de direcções regionais do Governo Regional para outros concelhos, que não o Funchal, dará à população a possibilidade de facilitar o seu acesso a estes serviços, servindo ainda para fixar famílias e criar emprego nestes municípios, como é o caso de Santana. “Para que se verifique uma verdadeira coesão territorial, exige-se que se proporcione equidade no acesso às oportunidades", remata.

Para combater a desertificação, o empobrecimento e o envelhecimento, Tânia Freitas assevera que são necessárias políticas públicas sectoriais e transversais, que possam inverter este ciclo e que consigam ser, simultaneamente, políticas de repovoamento que “ditem as linhas orientadoras e as reformas de uma política regional e local, no âmbito de competências partilhadas que promovam medidas de incentivo e projectos piloto e de experimentação, onde ambas se interliguem e cooperem.”