Fogo numa residência fez accionar bombeiros no Funchal

Uma suspeita de incêndio numa residência, no Caminho Velho da Piedade, no Livramento, no Funchal, fez accionar os Bombeiros Voluntários Madeirenses.

O alerta surgiu por volta das 16h30, mobilizando um veículo pesado, dois veículos ligeiros e ainda uma ambulância, meios que não chegaram a ser utilizados, uma vez que as chamas foram extintas sem causar feridos.

As mesmas terão tido origem numa máquina de lavar.