Fogo em mato rapidamente extinto perto do Madeira Shopping

Pelo terceiro dia consecutivo os bombeiros são chamados a apagar fogo em mato na zona de Santa Quitéria, freguesia de Santo António, Funchal.

Esta tarde, cerca das 16h30, novo alerta soou no quartel dos Bombeiros Sapadores do Funchal para novo foco de incêndio no ‘local do costume’. Fogo rapidamente extinto com água e a intervenção rápida dos bombeiros, que empenharam cinco elementos e uma viatura pesada.