UMa e DRABM estreitam relações de cooperação

A Universidade da Madeira (UMa) e a Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direcção Regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira (DRABM), vão assinar um protocolo de cooperação.

A parceria tem como objectivo promover a cooperação entre as duas instituições para a realização de estudos e actividades de investigação científica, formação e educação, nos diversos campos do saber relacionados com a investigação da história insular, com a divulgação do património documental regional e com a promoção do livro, da leitura e da literacia, áreas fundamentais na consolidação e desenvolvimento da Região.

O acordo será celebrado esta quarta-feira, 30 de Junho, às 12h, no Edifício da Reitoria, no Colégio dos Jesuítas, pelo Reitor da UMa, Prof. Doutor Sílvio Fernandes, e pelo Director Regional do ABM, Dr. Nuno Mota. O protocolo é válido pelo período de um ano, a contar da data da sua assinatura, renovando-se automaticamente por iguais períodos.