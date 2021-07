Workshop 'SABOREA' sobre Pescado com lotação quase esgotada

O Workshop sobre Pescado, que acontece em Câmara de Lobos na próxima sexta-feira, 9 de Julho, está a despertar o interesse de hoteleiros e empresários da restauração, sobre as potencialidades da gastronomia regional.

"A lotação para o evento encontra-se praticamente esgotada, o que deixa a organização bastante satisfeita", escreve a ACAPORAMA em comunicado.

No evento será apresentada uma proposta de rota de pescado, bem como o processo de captura e processamento do peixe na Região. Para finalizar o evento haverá um 'showcooking', com a participação do conceituado Chefe Amândio Gonçalves, que apresentará um prato confeccionado exclusivamente com pescado capturado nos mares da Madeira e acompanhado por outros produtos de origem e produção regional.

Nesta parte prática do workshop os participantes podem também conhecer uma proposta de harmonização de vinho de produção local, neste caso o Vinho Palmeira e Voltas, produzido no próprio Concelho de Câmara de Lobos. O 'SABOREA' é um projecto de cooperação PCT MAC que tem como parceiros na Região, a Direvção Regional de Turismo, a Associação das Casas do Povo da Região Autónoma da Madeira, a Associação Comercial e Industrial do Funchal, a Agência de Promoção da Cultura Atlântica e a Universidade da Madeira.