Barreto considera contabilistas "pedras angulares" no sucesso das empresas

"Este é o início de um ciclo histórico para os contabilistas certificados madeirenses". Foi desta forma que a bastonária Paula Franco resumiu a estreia das reuniões livres – Madeira, uma iniciativa conjunta da Ordem dos Contabilistas Certificados e da Secretaria Regional de Economia da Região Autónoma da Madeira (RAM), que sempre na primeira terça-feira de cada mês, vai procurar esclarecer as dúvidas dos 1100 profissionais insulares no que às especificidades fiscais e dos apoios diz respeito. Por seu turno, Rui Barreto, secretário regional da Economia, afirmou tratar-se de uma "parceria feliz, imprescindível e que deve continuar a ser estreitada". Sobre o papel dos profissionais, o governante madeirense referiu serem "pedras angulares" para o sucesso das empresas e defendeu a promoção de uma "relação mais profícua e sólida" com os empresários. Rui Barreto fez ainda questão de salientar a relevância dos contabilistas certificados em todo o processo de submissão de candidaturas aos apoios, desde a sua criação, passando pelo permanente acompanhamento. Antes de finalizar a sua intervenção, o secretário regional lançou ainda um desafio à bastonária Paula Franco: "No âmbito da revisão em curso do Código Fiscal do Investimento, aguardamos o prestimoso contributo das vossas sugestões e propostas". O objectivo do governante madeirense é claro: "como governo liberal e pró-investimento, queremos estar todos alinhados para atrair um melhor ambiente de negócios".