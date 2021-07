'Com o sol não se brinca' é o tema de nova campanha de sensibilização

O Núcleo Regional da Madeira (NRM) da Liga Portuguesa Contra o Cancro inicia, esta terça-feira, 6 de Julho, uma nova campanha de prevenção solar, denominada 'Com o Sol não se brinca'.

O objectivo é sensibilizar para os cuidados a ter com a chegada do tempo quente e da época balnear, em que a exposição solar aumenta.

Ricardo Sousa, responsável pelo Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, informa que esta “campanha é uma acção de prevenção primária do NRM que estará a decorrer durante o mês de Julho, em várias praias da Região Autónoma da Madeira”.

Apesar de a luz solar ser essencial para o funcionamento do nosso organismo, a exposição excessiva aos raios solares, nomeadamente à radiação ultravioleta, tem efeitos nocivos na nossa pele e acontece principalmente em praias e piscinas. Ricardo Sousa, responsável pelo Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro

Ricardo Sousa salientou ainda que a grande preocupação é a "de consciencializar e alertar a população, especialmente crianças, jovens e famílias, sobre os benefícios e malefícios da exposição solar, potencializando a aprendizagem e a implementação de novos hábitos".

O primeiro espaço a receber a iniciativa é o Complexo Balnear da Ponta Gorda (Funchal), já amanhã.

Segue-se a Praia da Fontinha do Porto Santo (dias 10 e 11), o Complexo Balnear do Clube Naval do Funchal (14), a Praia de Machico (20), a Praia da Calheta (22) e as Piscinas Naturais do Porto Moniz (27).

As sessões de sensibilização decorrerão das 10 às 17 horas e englobarão a distribuição de material informativo, a realização de atividades lúdicas para crianças e jovens, e o esclarecimento de dúvidas por profissionais de saúde.