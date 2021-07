Palácio de São Lourenço recebe concerto do Funchal Baroque Ensenmble esta quarta-feira

No âmbito das iniciativas ‘Regresso ao Palácio’, o Salão Nobre do Palácio de São Lourenço acolhe esta quarta-feira, 7 de julho, pelas 18 horas, a actuação do Funchal Baroque Ensemble, com direcção musical de Giancarlo Mongelli, concerto integrado no ciclo ‘Celebração em Estilo Barroco’.

Como usualmente, a entrada é livre mas, devido à limitação de lugares disponíveis, sujeita a marcação prévia. As inscrições devem ser efetuadas pelo e-mail [email protected].

A Área Museológica do Palácio de São Lourenço lembra que, no decurso da pandemia, o público deverá usar máscara durante todo o evento, autorizar a medição prévia da temperatura, desinfectar as mãos à entrada e manter o distanciamento recomendado.