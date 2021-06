Voto de Louvor às escolas aprovado por unanimidade

A Assembleia Municipal do Funchal aprovou, por unanimidade, um Voto de Louvor de reconhecimento e agradecimento a todos os educandos, professores e pessoal não docente das escolas do Funchal, públicas e não públicas.

Coube a Miguel Palma Costa (Nós, Cidadãos!) apresentar a proposta. Facto aproveitado por Raquel Coelho, do PTP, congratula-se com o "digno" reconhecimento do mérito mas mais do que isso, desafiou o eleito pelo Nós, Cidadãos a esclarecer a razão de ter sido "deixado pelo caminho" pela Coligação Confiança tendo em vista as próximas eleições Autárquicas. Ficou sem resposta do visado.