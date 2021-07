Rapper madeirense Corvo actuou em Alcobaça

Com o apoio da Câmara Municipal do Funchal, o Corvo, rapper madeirense, integrou a programação da 3.ª edição do RHI – Revolution, Hope, Imagination.

O músico actuou em Alcobaça, no auditório da Biblioteca Municipal de Alcobaça, no passado dia 27 de Junho.

A iniciativa, organizada pelo Arte Institute, promove a cultura contemporânea portuguesa naquela cidade.

O evento arrancou no dia 23 de Junho e decorrerá até ao dia 4 de Julho, em 13 cidades de Portugal.

A RHI pretende reimaginar a cultura contemporânea e mobilizar artistas, agentes culturais e o público para uma nova atitude, motivada pela necessidade de reinventar o diálogo entre artes e negócios, cultura e turismo.

Este ano, Portugal é novamente palco para palestras, workshops e shows.

Sobre o artista

Corvo é um rapper nascido no Funchal. Tem 29 anos e surgiu no hip hop madeirense em 2017. O amor pela cultura HH esteve sempre muito fincado e aos 15 anos começou a praticar breakdance. Em 2015 começou a relacionar-se com rappers regionais e a fabricar as suas próprias músicas. Dois anos depois começaram a aparecer as primeiras gravações e participações em faixas de outros rappers.

2020 foi o ano do artista, assumindo mesmo a sua posição no hip hop regional. Em Janeiro lançou um EP, intitulado 'Insular', constituído por cinco faixas originais produzidas por DKBeats, e terminou 2020 com um álbum de originais 'Ponto de Ruptura', que conta com nove faixas, com a produção de Oznofa e uma colaboração com o 'all star 2018' LauGodDog.