PS-M defende certificação do vime madeirense

O Partido Socialista-Madeira defende a certificação do vime madeirense, de modo a valorizar e preservar a típica obra de vime, associando-a também à inovação.

A proposta foi hoje apontada pelo presidente do partido, aquando de uma visita a uma oficina de obra de vime situada na Camacha, iniciativa inserida no âmbito do roteiro ‘Fazer Diferente’, esta semana dedicado à temática da cultura.

Paulo Cafôfo evidenciou a necessidade de valorizar este produto e esta arte tão identitários e tão nossos, que têm uma importância cultural “excecional” e que nos distinguem de outras partes do mundo.

“Aquilo que tem acontecido nos últimos anos é a falta de apoio para que a produção do vime seja uma realidade e, além do potencial cultural, tenha um potencial económico”, disse o líder socialista, constatando que têm vindo a ser importados vimes do estrangeiro.

Por isso, acrescentou, “era fundamental que o vime madeirense tivesse uma certificação, para que as pessoas, quando comprassem objetos, soubessem que esse vime era madeirense e não de outra origem”.

Além da certificação, Paulo Cafôfo propõe que haja um festival do vime, no qual, além da produção tradicional, pudesse haver uma associação a outros artistas, inovando através das indústrias culturais e criativas. Em suma, trata-se de inovar a partir desta identidade, de modo a conseguir também uma maior rentabilidade económica.

Por seu turno, a deputada Mafalda Gonçalves lamentou que esta arte tenha vindo a ser abandonada pelo Governo Regional.

Neste momento, resistem pouquíssimos artesãos que ainda dominam esta arte. Não existe nenhum incentivo ao cultivo dos vimeiros, nem apoios para a formação de novos artesãos, para que esta arte não morra aqui”. Mafalda Gonçalves

A também candidata à presidência da Câmara Municipal de Santa Cruz criticou a inércia do executivo na preservação desta tradição e defendeu que existam apoios que façam com esta arte perdure no tempo e que haja mais pessoas a dedicar-se a esta actividade.