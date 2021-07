Aeroporto da Madeira retoma movimento após horas afectado por vento forte

Os aviões já recomeçaram a aterrar e descolar do Aeroporto Internacional da Madeira, onde o movimento esteve condicionado durante algumas horas devido ao vento forte que obrigou alguns voos a divergir ou a regressar à origem.

De acordo com a informação disponibilizada na página da Aeroportos da Madeira, foram canceladas duas chegadas, um avião da easyJet proveniente de Lisboa e um da Binter Canárias oriundo de Tenerife Norte.

A operação foi interrompida pelas 13:43 e retomada cerca das 16:15, tendo aterrado oito aeronaves até às 18:25.

Dois voos divergiram devido ao vento no aeroporto da Madeira Aviões rumaram ao Porto Santo e aguardam por nova oportunidade para tentar aterrar

A situação afetou quatro ligações, nomeadamente o voo da Lufthansa com origem em Frankfurt, dois da easyJet provenientes de Lisboa e de Gatwick (Londres), que divergiram para o Porto Santo, e ainda um avião da Binter Canárias oriundo de Tenerife.

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) indicavam para hoje períodos de céu muito nublado, com pouca nebulosidade nas vertentes sul da Madeira.

O vento estava previsto ser fraco a moderado de nordeste, "soprando por vezes forte, com rajadas até os 60 quilómetros/hora nos extremos leste e oeste.

O IPMA complementa que seria moderado a forte, com rajadas até 70 quilómetros/hora, nas terras altas.