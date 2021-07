Duarte Gouveia salienta “esforço para tornar a Madeira mais liberal”

A Iniciativa Liberal reagiu ao estudo de opinião DIÁRIO/Eurosondagem, que faz manchete esta quinta-feira no nosso matutino, colocando o partido com 2,1% das intenções de voto para o município do Funchal.

Duarte Gouveia, cabeça-de-lista às eleições para a CMF, brinca com os resultados da sondagem, apontando que este é simultaneamente “o melhor e o pior resultado de sempre”, uma vez que esta é a primeira vez que a Iniciativa Liberal apresenta uma candidatura para a edilidade funchalense.

O partido estreante ocupa então o 6.º lugar na 'corrida' mas, Duarte Gouveia salienta que este processo “é uma maratona” e que, apesar dos passos iniciais serem “mais difíceis”, têm de ser “passos certos para conseguir tornar a cidade mais liberal”.