Siza Vieira usa empresas madeirenses como exemplo para crescimento da economia

O Ministro da Economia e da Transição Digital ressalvou a importância da resposta à crise e à emergência e salientou a procura que se tem registado na Madeira pelo turismo. O governante usou o exemplo de empresas madeirenses para falar sobre a aposta no crescimento da economia.

Siza Vieira lembrou que além do próximo orçamento europeu tem um montante mais significativo do que o anterior para Portugal. 14 mil milhões de euros e empréstimos de 13 mil milhões estão à disposição de Portugal como montantes extra.

O governante, que falava num encontro com empresários madeirenses, afirmou que o que a Europa pretende é uma ajuda aos Estados para ajudar a economia, as energias e para preparar as empresas e as populações para as tecnologias digitais.

Os planos de recuperação nacional vão servir para que os países se adaptem e respondam a desafios estruturais. No caso português, o governo quis avaliar de que forma podia colocar a economia a crescer sustentavelmente. A formação dos trabalhadores, a baixa escala dos tecidos empresariais e a necessidade de criar nova escala da exportações.

Mais de 30% do plano é destinado directamente às empresas, uma das fragilidades estruturais do país. Portugal é o único país com um programa intenso de apoio ao investimento empresarial, capitalização das empresas e Banco de Fomento.

Siza Vieira afirma que, no conjunto do programa, há prioridades alocadas às Regiões, que respondem a 4%. Já os apoios às empresas destinam-se a todas aquelas que se encontram em território nacional. É por essa razão que o ministro se deslocou à Região.

O governante frisou os exemplos das empresas visitadas esta manhã, frisando a importância que estas têm para a Região. "São empresas que olham para os mercados globais", disse, acrescentando ser algo positivo. Além disso, "ambas foram buscar sócios externos", que as fizeram ganhar novo fôlego. Por fim, há uma aposta na inovação e no talento externo.

Pedro Siza Vieira acredita que na próxima década haverá grande crescimento da económica graças à transição digital. O governante acredita que os portugueses terão a capacidade de trabalhar em conjunto para aproveitar as oportunidades.